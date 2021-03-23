В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте

Восьмилетний житель подмосковной Балашихи вчера не вернулся из школы. Уроки закончились в 15.00, через несколько часов родители, обзвонив одноклассников, забеспокоились. В школу мальчик ушел без телефона и это добавило дополнительных проблем. К 22.00 были поданы заявления о пропаже ребенка и начались поиски, в которых принимали участие волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе отряда, на поиски мальчика вышли несколько десятков человек. Люди ехали из Москвы, Одинцова, Железнодорожного, Химок. Волонтеры обходили дворы, заглядывали в подъезды домов микрорайона Кучино, где проживает семья ребенка. Его искали всю ночь и нашли под утро - живого, только охрипшего от криков. Оказалось, все это время, более 12 часов, мальчик сидел в сломавшемся лифте своего дома. Он застрял, возвращаясь из школы. Поначалу пытался звать на помощь, но в современных многоэтажках лифты располагаются в отдельном холле, из квартир их не слышно. К тому же подъемник уехал на технический этаж и уже там перестал подавать признаки жизни, а с техэтажа до соседей не докричался бы даже взрослый. И в этом доме по три лифта в подъездах, поэтому соседи даже не заметили, что один из них не работает.

Родители ребенка решительно настроены разобраться с управляющей компанией. По их словам, кнопка вызова лифтера в застрявшем подъемнике не работала.