Озимые тревожат
Первое, что делают аграрии на полях в начале весны, - занимаются подкормкой озимых культур. Прошлой засушливой весной на них все же сделали ставку в регионах Черноземья: какими бы ни были капризы погоды в зоне рискованного земледелия, а озимые все равно называют приоритетом.
В сентябре-октябре здесь очень ждали дождей. Одни хозяйства решили внести семена в сухую землю, другие повременили со стартом сева озимых до последнего. Только вот результат зависел не только от осенней засухи, все же сменившейся традиционными дождями, а потом и обильными снегопадами.
В Белгородской области аграрии констатируют: львиная доля посевов озимых - а 97 процентов их площадей отдана пшенице - своим состоянием не радует. Хорошо себя чувствуют культуры лишь на семи процентах площадей. Состояние почти 63 процентов эксперты оценивают как удовлетворительное, а свыше 30 процентов озимого клина называют плохим и невзошедшим. Такие данные привели специалисты белгородского филиала ФГБУ "Россельхозцентр".
- Высокий процент озимых, находящихся в плохом состоянии, обусловлен тем, что прорастание зерна и появление всходов проходили в условиях дефицита влаги, - отмечает начальник отдела защиты растений структуры Юлия Романькова. - Период без эффективных осадков по области на конец октября составлял от 48 до 71 дня. По данным метеостанций, запасы полезной влаги в пахотном слое составляли от нуля до восьми миллиметров - это лишь 18 процентов от наименьшей полевой влагоемкости. В декабре и январе на полях появился необходимый снежный покров. Однако последовавшие за этим оттепели привели к образованию ледяной корки на многих посевах.
В Курской области ситуация похожая: по словам председателя регионального Аграрного союза Алексея Золотарева, для того чтобы просто оценить состояние всходов той же пшеницы, пришлось колоть лед.
Все это стало настоящим испытанием для озимых, поэтому, как констатируют аграрии, нынешней весной посевные площади выглядят хуже, чем в предыдущие два года, которые, к слову, тоже отличались погодными капризами.
Впрочем, по словам Романьковой, если учесть динамику всходов за последнее десятилетие, то показатели минувшей зимы можно назвать средними. И надежду на улучшение их состояния терять не стоит.
- Раннее возобновление вегетации в условиях прохладной погоды с постепенным нарастанием суммы эффективных температур дает возможность даже слабым озимым укорениться и раскуститься, - говорит Романькова. - Но если весна будет поздней или стремительной, надеяться на отрастание ослабленных озимых не стоит.
В хозяйствах, где озимые пострадали больше всего, уже заявили о готовности пересеять эти участки пашни: для этого есть все необходимые ресурсы. Решение об этом будет принято позже.
Как по маслу
Инвестиции крупных аграрных холдингов в высокотехнологичные перерабатывающие мощности стали главным фактором, от которого зависит процентное соотношение культур в большинстве регионов. Времена, когда растениеводческие компании занимались производством, не имея конкретного заказчика для будущего урожая, заканчиваются. Теперь у большинства производителей зерновых, масличных, технических культур уже на этапе посевной есть четкое понимание востребованности каждой культуры.
Так, теперь не только в Белгородской, но и в Курской области растет производство комбикормов: для развивающегося животноводческого комплекса необходимы пшеница, кукуруза и соя. В нынешнем году курские аграрии ставят перед собой задачу побить прежние рекорды по валовому сбору зерна, собрав шесть миллионов тонн.
- В перспективе - довести урожайность среднюю по Курской области до 70 центнеров с гектара, - отмечает Алексей Золотарев.
Липецкие аграрии увеличивают посевные площади под сахарную свеклу почти на 20 процентов, и этот шаг вполне ожидаем. В прошлом году в регионе поставили рекорд по сбору сладких корней, нарастив валовой сбор почти до 960 тысяч тонн, - при том что погодные условия для культуры в минувшем году оказались далеко не самыми комфортными. Для обеспечения сахаром потребностей региона липчанам нужно в 16 раз меньше урожая, однако не стоит забывать, что в регионе работает шесть сахарных заводов. В минувшем году они нарастили производство почти до 900 тысяч тонн сахара и почти пятую часть этого объема направили на экспорт.
За границу сейчас уходит даже свекловичный жом, поэтому от перспектив реализовать на мировом рынке сахар и другие продукты переработки свеклы сельхозпредприятия не откажутся.
Масличные культуры - второй приоритет для черноземных аграриев. К примеру, в Липецкой области площади под яровой рапс вырастут на 12 процентов, под сою - на 16 процентов. В Орловской области тоже расширят площади под масличные культуры - этот тренд здесь наблюдают уже несколько лет подряд. Под озимый рапс минувшей осенью отвели свыше 21 тысячи гектаров, и, как отмечают в профильном департаменте, тенденция будет продолжена.
В Институте конъюнктуры аграрного рынка такую популярность масличных культур объяснили не только ростом технологического оснащения хозяйств для ухода за ними, но и строительством перерабатывающих мощностей. Так, крупный завод скоро откроется в Курской области, еще два предприятия в будущем году заработают в соседней Липецкой области.
Еще один фактор, повлиявший на рост производства масличных, - государственная поддержка. К примеру, орловские аграрии получат в рамках этого направления свыше 200 миллионов рублей. И если эти меры сохранятся, то на этот вид культур переориентируется еще часть растениеводческих хозяйств.
Поддержка имеет значение
Еще один тренд предстоящего сельскохозяйственного года - замена устаревшего машинно-тракторного парка. Белгородские аграрии только в минувшем году вложили в новую технику свыше 4,5 миллиарда рублей, липецкие - 4,2 миллиарда. Большая часть машин - отечественного производства. Впрочем, такая же тенденция отмечается и в других регионах.
Так, правительство Орловской области заключило соглашение с Петербургским тракторным заводом: документ предусматривает систему скидок для аграрных компаний региона, приобретающих новые машины у производителя. В целом же в нынешнем году орловские аграрии намерены купить 155 тракторов, 105 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна и более 650 единиц другой сельскохозяйственной техники.
Амбициозные планы обновления машинно-тракторного парка обнародованы и в других регионах. С этим связана и еще одна тенденция в агропромышленном комплексе: выпуск сельскохозяйственной техники под нужды аграриев наращивают местные же предприятия. Особенно ярко этот тренд проявляется на Белгородчине, где продолжается биологизация земледелия, которая нуждается в особенных машинах, а также в Липецкой области.
- В регионе освоено производство сеялок и посевных комплексов "Квернеланд", сельхозмашин для обработки почвы, посева и защиты растений компании "ХОРШ", - приводит в качестве примера начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. - Грязинский культиваторный завод обеспечивает аграриев почвообрабатывающей техникой. Надеюсь, у нас будет больше машин, которые способны заменить импортную продукцию.
Он отметил, что и машиностроительные гиганты, и производства поменьше производят конкурентоспособную технику, благодаря которой аграрии и получают рекордные урожаи. Она также приобретается при помощи механизмов господдержки.