Посевная кампания в южных регионах Центральной России начнется, как только позволит погода. Пока аграрии готовятся к выходу на поля: удобрений, техники, семян - в достатке. Правда, беспокоит состояние озимых. В некоторых регионах структура пашни стремительно меняется. Можно говорить о существенном увеличении площадей под сахарную свеклу и масличные культуры. В трендах предстоящей посевной разбиралась корреспондент "РГ".

Озимые тревожат

Первое, что делают аграрии на полях в начале весны, - занимаются подкормкой озимых культур. Прошлой засушливой весной на них все же сделали ставку в регионах Черноземья: какими бы ни были капризы погоды в зоне рискованного земледелия, а озимые все равно называют приоритетом.

В сентябре-октябре здесь очень ждали дождей. Одни хозяйства решили внести семена в сухую землю, другие повременили со стартом сева озимых до последнего. Только вот результат зависел не только от осенней засухи, все же сменившейся традиционными дождями, а потом и обильными снегопадами.

В Белгородской области аграрии констатируют: львиная доля посевов озимых - а 97 процентов их площадей отдана пшенице - своим состоянием не радует. Хорошо себя чувствуют культуры лишь на семи процентах площадей. Состояние почти 63 процентов эксперты оценивают как удовлетворительное, а свыше 30 процентов озимого клина называют плохим и невзошедшим. Такие данные привели специалисты белгородского филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

- Высокий процент озимых, находящихся в плохом состоянии, обусловлен тем, что прорастание зерна и появление всходов проходили в условиях дефицита влаги, - отмечает начальник отдела защиты растений структуры Юлия Романькова. - Период без эффективных осадков по области на конец октября составлял от 48 до 71 дня. По данным метеостанций, запасы полезной влаги в пахотном слое составляли от нуля до восьми миллиметров - это лишь 18 процентов от наименьшей полевой влагоемкости. В декабре и январе на полях появился необходимый снежный покров. Однако последовавшие за этим оттепели привели к образованию ледяной корки на многих посевах.

В Курской области ситуация похожая: по словам председателя регионального Аграрного союза Алексея Золотарева, для того чтобы просто оценить состояние всходов той же пшеницы, пришлось колоть лед.

Инвестиции крупных аграрных холдингов в высокотехнологичные мощности стали главным фактором, от которого зависит процентное соотношение культур в большинстве регионов

Все это стало настоящим испытанием для озимых, поэтому, как констатируют аграрии, нынешней весной посевные площади выглядят хуже, чем в предыдущие два года, которые, к слову, тоже отличались погодными капризами.

Впрочем, по словам Романьковой, если учесть динамику всходов за последнее десятилетие, то показатели минувшей зимы можно назвать средними. И надежду на улучшение их состояния терять не стоит.

- Раннее возобновление вегетации в условиях прохладной погоды с постепенным нарастанием суммы эффективных температур дает возможность даже слабым озимым укорениться и раскуститься, - говорит Романькова. - Но если весна будет поздней или стремительной, надеяться на отрастание ослабленных озимых не стоит.

В хозяйствах, где озимые пострадали больше всего, уже заявили о готовности пересеять эти участки пашни: для этого есть все необходимые ресурсы. Решение об этом будет принято позже.

Как по маслу

Инвестиции крупных аграрных холдингов в высокотехнологичные перерабатывающие мощности стали главным фактором, от которого зависит процентное соотношение культур в большинстве регионов. Времена, когда растениеводческие компании занимались производством, не имея конкретного заказчика для будущего урожая, заканчиваются. Теперь у большинства производителей зерновых, масличных, технических культур уже на этапе посевной есть четкое понимание востребованности каждой культуры.

Так, теперь не только в Белгородской, но и в Курской области растет производство комбикормов: для развивающегося животноводческого комплекса необходимы пшеница, кукуруза и соя. В нынешнем году курские аграрии ставят перед собой задачу побить прежние рекорды по валовому сбору зерна, собрав шесть миллионов тонн.

- В перспективе - довести урожайность среднюю по Курской области до 70 центнеров с гектара, - отмечает Алексей Золотарев.

Липецкие аграрии увеличивают посевные площади под сахарную свеклу почти на 20 процентов, и этот шаг вполне ожидаем. В прошлом году в регионе поставили рекорд по сбору сладких корней, нарастив валовой сбор почти до 960 тысяч тонн, - при том что погодные условия для культуры в минувшем году оказались далеко не самыми комфортными. Для обеспечения сахаром потребностей региона липчанам нужно в 16 раз меньше урожая, однако не стоит забывать, что в регионе работает шесть сахарных заводов. В минувшем году они нарастили производство почти до 900 тысяч тонн сахара и почти пятую часть этого объема направили на экспорт.

За границу сейчас уходит даже свекловичный жом, поэтому от перспектив реализовать на мировом рынке сахар и другие продукты переработки свеклы сельхозпредприятия не откажутся.

Масличные культуры - второй приоритет для черноземных аграриев. К примеру, в Липецкой области площади под яровой рапс вырастут на 12 процентов, под сою - на 16 процентов. В Орловской области тоже расширят площади под масличные культуры - этот тренд здесь наблюдают уже несколько лет подряд. Под озимый рапс минувшей осенью отвели свыше 21 тысячи гектаров, и, как отмечают в профильном департаменте, тенденция будет продолжена.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка такую популярность масличных культур объяснили не только ростом технологического оснащения хозяйств для ухода за ними, но и строительством перерабатывающих мощностей. Так, крупный завод скоро откроется в Курской области, еще два предприятия в будущем году заработают в соседней Липецкой области.

Еще один фактор, повлиявший на рост производства масличных, - государственная поддержка. К примеру, орловские аграрии получат в рамках этого направления свыше 200 миллионов рублей. И если эти меры сохранятся, то на этот вид культур переориентируется еще часть растениеводческих хозяйств.

Поддержка имеет значение

Еще один тренд предстоящего сельскохозяйственного года - замена устаревшего машинно-тракторного парка. Белгородские аграрии только в минувшем году вложили в новую технику свыше 4,5 миллиарда рублей, липецкие - 4,2 миллиарда. Большая часть машин - отечественного производства. Впрочем, такая же тенденция отмечается и в других регионах.

Так, правительство Орловской области заключило соглашение с Петербургским тракторным заводом: документ предусматривает систему скидок для аграрных компаний региона, приобретающих новые машины у производителя. В целом же в нынешнем году орловские аграрии намерены купить 155 тракторов, 105 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна и более 650 единиц другой сельскохозяйственной техники.

Амбициозные планы обновления машинно-тракторного парка обнародованы и в других регионах. С этим связана и еще одна тенденция в агропромышленном комплексе: выпуск сельскохозяйственной техники под нужды аграриев наращивают местные же предприятия. Особенно ярко этот тренд проявляется на Белгородчине, где продолжается биологизация земледелия, которая нуждается в особенных машинах, а также в Липецкой области.

- В регионе освоено производство сеялок и посевных комплексов "Квернеланд", сельхозмашин для обработки почвы, посева и защиты растений компании "ХОРШ", - приводит в качестве примера начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. - Грязинский культиваторный завод обеспечивает аграриев почвообрабатывающей техникой. Надеюсь, у нас будет больше машин, которые способны заменить импортную продукцию.

Он отметил, что и машиностроительные гиганты, и производства поменьше производят конкурентоспособную технику, благодаря которой аграрии и получают рекордные урожаи. Она также приобретается при помощи механизмов господдержки.