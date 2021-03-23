В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков

Партию синтетических наркотиков пытались продать в подмосковном Солнечногорске. Расфасованное зелье прятали в тайники-закладки и продавали через интернет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержали по месту проживания 37-летнего местного жителя.

При обыске квартиры обнаружили 15 пакетов и 145 расфасованных свертков с различными веществами, весы, упаковочные материалы, телефоны, записные книжки и поддельное удостоверение сотрудника одного их силовых ведомств на имя задержанного.

Исследование показало, что изъятое содержит наркотическое средство - метилэфедрон. Общая масса изъятого вещества составила более 2 килограммов. Задержанный взят под стражу. Его могут обвинить в незаконном обороте наркотиков и в подделке документов.