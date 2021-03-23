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23.03.2021 18:12
Рубрика: Общество

В столичном регионе половодье начнется в первые дни апреля

Текст: Ирина Огилько
"Погодные качели", когда плюсовая дневная температура сменяется ночными заморозками, могут продлиться до первых чисел апреля. Затем, по прогнозам синоптиков, в регион придет устойчивое тепло, и начнется половодье. Как готовятся в столице к большому ходу талой воды, выяснил корреспондент "РГ".

По сравнению с прошлым годом, когда снега вовсе не было, в этом году за зимний период выпало 170 см осадков при норме в 150 см. Этот привес хоть и незначителен, но вызывает опасения у коммунальных служб. В центре столицы для прохождения весеннего половодья обещают установить барьер из 12 бонов у парка "Зарядье". Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, барьер установят на причале "Зарядье" на Москворецкой набережной.

Как в регионах Северо-Запада готовятся к паводку

"При резком повышении уровня воды, конструкции помогут предотвратить возможные подтопления причала и расположенного рядом подземного пешеходного перехода", - сказал Бирюков. Он напомнил, что боны - это эластичные резервуары, наполненные воздухом и водой. Они плотно скреплены друг с другом по всей длине фасадной части причала в несколько рядов. А сам причал по бокам закроют мешками с песком.

На других территориях города таких мер предпринимать пока не планируют, но уже осматривают "проблемные" места с помощью авиации, а в низинах готовят для дежурства аварийные бригады и откачивающую технику. Например, для этих целей в "Мосводоканале" задействуют 150 аварийных бригад в дневные часы и 25 - в ночные, а также 350 единиц откачивающих средств и спецтехники, способной откачать 67 тыс. кубов воды в час.

Пока не ясно, понадобятся ли такие силы. Высота снежного покрова еще в конце февраля составляла почти 60 см. Но переменчивая погода марта на треть съела снег. Такие данные получили во время очередной снегосъемки два специалиста Истринского гидротехнического узла: инженер-гидролог Андрей Меркулов и оператор водозаборных сооружений Николай Журавлев. "В начале зимы снегосъемку проводили раз в 10 дней, сейчас в два раза чаще, - рассказывает Андрей Меркулов. - Идем по одним и тем же маршрутам около 2 км. На всем пути делаем 10 замеров. Меряем высоту снега и берем пробу. С помощью этих данных определяем, сколько талой воды содержится в снеге и какой ее приток ждать в водные системы".

Согласно последним данным, приток талой воды в водохранилища Москворецкой системы составит до 266 млн кубометров. Для того чтобы освободить место, плавно понижают уровень воды в водохранилищах максимум по 2-4 см в сутки. "Сейчас водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, Вазуской - на 52%. Свободная емкость Москворецких водохранилищ составляет 343 млн кубометров, то есть когда вся талая вода поступит в водохранилища останется резерв в 77 млн кубометров, - рассказывает "РГ" начальник отдела водоисточников управления водоснабжения "Мосводоканал" Александр Карпушенко. - Проверены все технические сооружения, системы оповещения".

Фото: РИА Новости
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За качеством речной воды усилен контроль: раз в сутки берут пробы для химического и бактериологического анализа. Если по каким-то параметрам идет ухудшение, ищут источники выброса отходов. А на станции водоподготовки усиливают очистку речной воды с помощью дополнительной озоносорбции и угольных фильтров. В результате, в водопроводные краны москвичей она идет безопасной, а ее вкус и качество не меняется. По его словам, во время половодья количество загрязнителей воды год от года снижается. Уже не плывет по реке "навоз", как в начале 2000-х годов. После введения компенсационных штрафов за нанесенный ущерб природе, нарушители стараются предотвратить любые ЧП.

На контроле остаются Петелинская и Петровская птицефабрики, Костровские молочно-товарные фермы и другие сельскохозяйственные компании, старые очистные сооружения подмосковных городов и прочее. Как отмечают специалисты, одной из причин подтопления территорий становятся застроенные водоохранные территории, ведь воде сложно стекать с берега в реки и озера, и она идет в землю.

"Еще одна проблема - это незаконно построенные причалы или пирсы, а на Москве-реке их много, а также замусоренные территории речных объектов, - говорит Карпушенко. - Просто упавшее в воду и вовремя не убранное дерево может стать своеобразной плотиной, от него выше по течению уровень воды поднимается, затопив прилегающие территории". Как говорит Карпушенко, половодье - предсказуемое природное явление, к нему готовятся, и пройти оно должно в регионе спокойно. А вот другую напасть - паводковые воды - предупредить сложно. Только в прошлом мае-июне прошло подряд три паводка. "В нашем регионе ливневые осадки в теплое время года идут все чаще, - говорит Карпушенко. - Надеюсь, что принятые меры к прохождению половодья отчасти будут способствовать и снижению числа подтопляемых территорий во время паводков".

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