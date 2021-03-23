В Туле экс-участковый осужден за похищение и изнасилование коллеги

Новости

Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
Минстрой разрабатывает законопроект о счетах эскроу для частных домов 15:13
На уральской АЭС отключен от сети ядерный реактор на быстрых нейтронах 15:00
Ученые заявили о необходимости контроля за мутирующим коронавирусом 14:57
YouTube тестирует автоматическое определение товаров в видеороликах 14:43
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения 14:42
К жителям отдаленных курганских сел приедет "Поезд здоровья" с врачами 14:33
Гражданские не погибли при ЧП с бомбардировщиком под Калугой 14:33
Рослесинфорг: На спасение 175 тыс га леса от вредителей ушло 5,3 млрд рублей 14:25
Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 15:03
Рубрика: Происшествия

В Туле экс-участковый осужден за похищение и изнасилование коллеги

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле старший лейтенант МВД осужден за надругательство над капитаном полиции. Заседание Ленинского районного суда по этому делу проходило за закрытыми дверьми, сообщила "РГ" официальный представитель суда Оксана Головинова.

Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы

Суд признал бывшего участкового виновным в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. Он приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

28 августа прошлого года дознаватель одного из отделов полиции Тулы, 31-летняя капитан полиции обратилась в СУ СК с заявлением об изнасиловании. Женщина заявила, что участковый этого же отдела полиции, 27-летний старший лейтенант вывез ее в багажнике автомобиля в лесопосадку в районе деревни Прудное, где надругался над ней. После служебной проверки он был уволен из полиции по отрицательным мотивам.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты