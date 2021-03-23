В Туле экс-участковый осужден за похищение и изнасилование коллеги

В Туле старший лейтенант МВД осужден за надругательство над капитаном полиции. Заседание Ленинского районного суда по этому делу проходило за закрытыми дверьми, сообщила "РГ" официальный представитель суда Оксана Головинова.

Суд признал бывшего участкового виновным в похищении человека и насильственных действиях сексуального характера. Он приговорен к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

28 августа прошлого года дознаватель одного из отделов полиции Тулы, 31-летняя капитан полиции обратилась в СУ СК с заявлением об изнасиловании. Женщина заявила, что участковый этого же отдела полиции, 27-летний старший лейтенант вывез ее в багажнике автомобиля в лесопосадку в районе деревни Прудное, где надругался над ней. После служебной проверки он был уволен из полиции по отрицательным мотивам.