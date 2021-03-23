Всероссийский автопробег автолавок потребкооперации пройдет осенью года по Тульской области. Об этом договорились в ходе встречи в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов. Это будет второй автопробег магазинов на колесах - впервые он состоялся два года назад в рамках Международного форума потребкооперации "Хлеб, ты - мир" в Калужской области.

- Проведение ряда мероприятий, посвященных 190-летию потребительской кооперации, позволит широкому кругу специалистов познакомиться с лучшими практиками кооператоров, а также будет способствовать развитию деловых контактов между потребительскими союзами нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Зубов.

Деятельность организаций потребительской кооперации направлена на повышение качества жизни селян - за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, организации закупок продукции и сырья, организации производства. Создаются дополнительные рабочие места, увеличиваются доходы от личного подсобного хозяйства. Надо сказать, что автопробег автолавок - это вовсе не соревнования на скорость передвижения по бездорожью, хотя им и приходится обслуживать населенные пункты, куда не так просто добраться. В каждой автолавке - набор различных товаров, в том числе и самые необходимые народу продукты. Победителя пробега определяют по объему выручки, ассортименту, культуре обслуживания. Так, победители первого автопробега сумели за три остановки наторговать на 122 тысячи рублей. Это был еще и очень веселый проект, поскольку вместе с кооператорами ехали артисты, дававшие концерты местным жителям.

Впрочем, повседневная жизнь потребкооперации не так весела: помимо прочего свой отпечаток в прошлом году наложила пандемия. Например, по предварительным подсчетам, совокупный доход от деятельности потребкооперативов в ЦФО за прошлый год - 31,7 миллиарда рублей, что почти на миллиард меньше показателей 2019 года (32,7 миллиарда).

По словам председателя совета Орловского облпотребсоюза Виктора Найденова, в прошлом году убытки понесли предприятия общественного питания, торговые точки, но в то же время вырос объем оказанных населению услуг.

- Совокупный доход за счет многопрофильности нашей деятельности даже подрос примерно на три процента. Как говорят, кооперация - дитя невзгоды, люди всегда кооперирировались, чтобы выживать. Именно разноплановость помогает нам держать планку, - считает Найденов.

По его словам, сегодня в регионе создана своего рода кооперативная сельская сеть, и это одно из конкурентных преимуществ потребкооперации. Спектр деятельности широк: это и торговля, и общепит, и бытовые, и транспортные услуги, есть здесь даже аптеки и фитнес, а также кредитование. Но главное - кооператоры снабжают необходимыми продуктами и товарами более 40 процентов населения области. И речь идет именно о деревнях и селах, обслуживание которых вовсе не интересует не только крупные торговые сети, но и зачастую средний бизнес. По данным Росстата, Орловская область наряду с Тульской и Ивановской - в аутсайдерах по количеству сельских магазинов.

- Федеральные сети дальше райцентров или магазинов на федеральных трассах не идут. Обслуживание отдаленных деревень - одна из важных задач потребсоюза, - уверен и председатель Калужского облпотребсоюза Николай Баранов. - Наши автолавки добираются до населенных пунктов в самых глухих местах области.

По словам Николая Баранова, подвоз продуктов и промтоваров в дальние деревни - дело откровенно убыточное. Люди в отдаленных населенных пунктах живут небогато, поэтому выручка невысока, ездить приходится далеко, из-за этого транспортные расходы огромны, к тому же доход напрямую зависит от сезона: летом в деревни приезжают дачники и спрос на продукцию повышается. Сегодня в Калужской области работает более 50 автолавок.

- В среднем на каждую приходится около 20 тысяч рублей убытка в месяц. Вот и подсчитайте, во что это обходится. Какой предприниматель такое потянет? - рассуждает Баранов. - Эти убытки калужских кооператоров на 70 процентов покрываются собственными средствами облпотребсоюза, еще 30 - за счет субсидий из бюджета.

Стоит сказать, что ассортимент кооперативных магазинов зачастую ничуть не уступает набору товаров в магазинах даже крупного ритейла. К тому же есть в них то, что никак не попадает на прилавки торговых сетей, - продукция, закупленная у населения, а также соленья-варенья собственного производства. К слову, закупки продовольственных излишков у населения - это еще и материальная поддержка деревенских жителей.

- Что такое заготовительный оборот в 359 миллионов рублей за прошлый год? Это деньги, которые мы отдали населению. Это дополнительный доход сельских жителей, - говорит Виктор Найденов и тут же сетует на ограниченные возможности потребсоюзов.

Впрочем, в Орловской области в деле расширения ассортимента пошли дальше: Виктор Найденов сумел напрямую договориться с дальневосточными рыболовами о поставках свежемороженой рыбы.

- Понятно, что по поставкам мандаринов нам с сетями не тягаться, но с многими отечественными производителями мы вполне можем наладить контакты. Никто не верил в возможность заключения контракта на прямую поставку рыбы с Дальнего Востока Орловскому потребсоюзу. Сейчас к нам ее возят рефрижераторами, и мы продаем ее значительно дешевле, чем в магазинах сетевой торговли. Этот проект показал, что мы можем успешно конкурировать с сетями и реально снижать цены на продукты.

Между тем

Однако потребкооперация и сама нуждается в господдержке. Первая программа поддержки потребкооперации в Калужской области была подписана в 2008 году. За эти годы региональный Минсельхоз передал кооператорам на безвозмездной основе 45 автолавок. Ежегодно облпотребсоюз получает порядка 8-11 миллионов рублей из областной казны в качестве возмещения расходов. Сейчас разрабатывается уже третья программа поддержки кооперации в регионе - на 2021-2023 годы.

Но такая ситуация сложилась далеко не во всех регионах. В Орловской области, например, прямого субсидирования потребительских обществ нет. По словам Виктора Найденова, при всем взаимопонимании с региональными властями, которые видят в потребкооперации помощников, дотационный регион просто не имеет такой возможности. Сейчас идет подготовка соглашения между облпотребсоюзом и региональным правительством, в котором, как надеются кооператоры, будет прописан ряд льгот.