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23.03.2021 08:33
Рубрика: Общество

Вакцинированные москвичи могут стать донорами плазмы для лечения COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В Москве началось исследование применения плазмы от доноров, прошедших вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщила сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Константин Завражин/РГ
Как проходит вакцинация от коронавируса в России

"По решению клинического комитета в Москве началось исследование по применению иммунной плазмы от доноров, которые не переболели коронавирусом, а сделали прививку от этой инфекции. В исследовании примут участие несколько сотен потенциальных доноров, вакцинированных от COVID-19, и заявлено 120 реципиентов, которые получат плазму", - рассказала она.

Напомню, до сих пор в столице использовали для лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией плазму из крови пациентов, переболевших новым вирусом естественным путем. У всех них, как показывает практика, заболевание протекает потом легче. Ракова сообщила, что заготовка плазмы проходит на базе ГКБ № 52, затем ее передают в другие клиники для переливания добровольцам, которые лечатся от коронавирусной инфекции.

Перед сдачей плазмы прошли предварительную проверку на наличие вирус-нейтрализующих антител. Приглашение участвовать в исследовании получают москвичи, которым поставили два компонента вакцины "Спутник V", после введения второго компонента должно пройти не менее 30 дней.

Донорам плазмы в столице установлена стимулирующая выплата в размере 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание - 1212 рублей.

После завершения исследования в московских клиниках будет принято решение о применении плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения, а также будут сформулированы критерии отбора.

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