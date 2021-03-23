Выпить бутылку воды или йогурта и еще заработать на этом? Это легко, если вы знаете, где находится ближайший фандомат по приему тары. В обмен на пустую упаковку из пластика или жести он предложит вам небольшое, но приятное вознаграждение. В Подмосковье таких аппаратов скоро будет в избытке. "Российский экологический оператор планирует установить у нас более 5 тысяч фандоматов", - сообщил на днях замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Чинихин.

И в школах тоже

Вендинговые аппараты по приему вторсырья жителям столичного региона уже знакомы. Их начали устанавливать в сетевых магазинах еще в 2019 году. Но тогда это было собственной инициативой ретейлеров, которые не ставили перед собой цели установить по фандомату в каждый свой магазин. Это было чем-то вроде модного экологического увлечения, плюс дополнительный способ привлечь покупателей в торговую точку. За каждую опущенную в аппарат пластиковую бутылку или жестяную банку на бонусную карту магазина начисляются баллы, которыми потом можно расплатиться за покупки. Поэтому фандоматы пользуются популярностью у покупателей, правда, в основном у тех, кто живет рядом с таким магазином. С другого конца города с сумкой пустых бутылок никто, конечно, не ездит.

А между тем за последние пару лет область серьезно продвинулась в раздельном сборе мусора. "К нам поступают просьбы от жителей поставить подобное оборудование на улицах - во дворах, в парках, на железнодорожных станциях", - говорит Чинихин. Экологи же считают, что место для фандоматов обязательно должно найтись и в образовательных учреждениях. "Их нужно устанавливать в школах, чтобы дети приучались к культуре обращения с отходами, тогда и на улицах мусора сразу станет меньше", - уверен председатель Московской областной организации "Всероссийское общество охраны природы" Тимур Усманов.

Всем пример

Пока на уровне области обсуждают детали будущего проекта, в одном отдельно взятом подмосковном городе - Реутове - к его реализации уже приступили. В этом муниципалитете есть собственная экологическая программа TrashBack, созданная местными экоактивистами. Они разработали одноименное мобильное приложение, скачав которое любой реутовчанин может присоединиться к программе. И получать бонусы за исполнение ее условий.

Например, за раздельный сбор мусора. Причем он в городе строго контролируется - участники программы через мобильное приложение TrashBack заказывают для вторсырья специальные мусорные пакеты с уникальными штрихкодами, которые потом отсканирует автоматика местной мусоросортировочной станции. За каждый пакет начисляются бонусные баллы, которые потом можно потратить, к примеру, в кофейне, магазине цветов или салоне красоты. А тем, кто не имеет долгов по квартплате, городские власти предлагают еще один бонус: 25-процентную скидку на вывоз мусора. Для ее получения нужно выбрасывать не менее пяти идентифицированных по штрихкоду пакетов вторсырья в месяц.

Круговорот алюминия в природе: из каждой такой банки изготовят новую банку для напитков. Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

А теперь в Реутове началась реализация нового этапа экологической программы TrashBack - в городе появились первые в Подмосковье фандоматы с искусственным интеллектом.

Обычный вендинговый аппарат распознает и принимает два вида упаковки - пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Внутри машины стоит датчик, который считывает с тары штрихкод. Именно поэтому скормить фандомату получится только бутылки и банки в идеальном состоянии, ни мятую, ни поцарапанную в районе штрихкода тару он не возьмет. Реутовские автоматы работают по другому принципу. Они распознают тип вторсырья с помощью компьютерного зрения, причем этому нейронную сеть обучали сами горожане. Они загружали в приложение свои бутылки и банки, помечая, из какого материала они изготовлены. Таким образом создали огромную базу, в которой можно найти и мятый алюминий, и пластик, разрисованный ребенком или погрызенный домашним питомцем. И все это фандомат узнает и примет. Не говоря уже про то, что помимо пластика и алюминия он с удовольствием ест и бутылки из темного стекла.

За каждую сданную единицу упаковки фандомат начисляет на бонусную карту покупателей определенной торговой сети по 50 копеек. За первый месяц работы он уже раздал реутовчанам бонусов на 20 тысяч рублей. "И запрос на дальнейшую установку таких аппаратов у наших жителей есть. Люди готовы принимать участие в подобных мероприятиях, особенно при наличии дополнительной мотивации", - отмечает глава городского округа Станислав Каторов.

На вкус и цвет

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании "РТ-Инвест", являющейся крупнейшим региональным мусорным оператором Подмосковья, не слишком большая сеть из 20 фандоматов за год приносит примерно 6 тысяч килограммов вторсырья. Чистого, не нуждающегося ни в какой дополнительной сортировке вторсырья, которое можно сразу из автомата отправлять на переработку. "Из такого объема пластика можно произвести 120 уличных скамеек или 15 тысяч футболок", - уточнили в пресс-службе.

За год 20 фандоматов соберут пластика столько, что его хватит на изготовление 120 скамеек

Спрос на фандоматы сегодня во всех регионах растет. И российские производители уже поставили на поток изготовление 9 видов машин, каждый из которых спроектирован для конкретной сферы применения. Есть, к примеру, уличная всесезонная и антивандальная модель или компактная мобильная версия, которую можно выставлять в общественных местах в дни проведения массовых мероприятий. А интеллектуальная начинка, как показывает реутовский опыт, может быть доработана и на месте.

Магазинные фандоматы расплачиваются с гражданами бонусами той торговой сети, где они установлены. У уличных функционала добавится - главным бонусом здесь сделают пополнение транспортных карт. Пока остается открытым только вопрос, чем поощрять детей, если все же будет принято решение устанавливать аппараты в школах.

А вы как считаете?