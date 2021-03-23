Возбуждено дело по утечке сведений о переболевших коронавирусом москвичах

Московская полиция возбудила уголовное дело, связанное с массовой утечкой персональных данных столичных жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Об этом Главное управление МВД по Москве сообщило в ответ на запрос главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. "По данному факту Следственным отделом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ")", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Столичный полицейский главк проинформировал Хинштейна, что в сейчас "проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности".

Эта история началась 16 декабря прошлого года. В тот день депутат направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. 9 декабря об этой ситуации сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным штаба, утечка произошла не случайно, а по вине какого-то человека или группы лиц. В результате в открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек. Сведения о них весьма обширные - имена, фамилии и отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, номера мобильных телефонов, сведения о состоянии здоровья.