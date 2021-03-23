Новости

Возбуждено дело по утечке сведений о переболевших коронавирусом москвичах 23:14
Посвященная медикам картина Бэнкси продана за 23 миллиона долларов 22:52
Правительство Норвегии ужесточает меры по борьбе с COVID-19 22:49
Завершено расследование уголовного дела террористов из Ингушетии 22:36
Голикова рассказала, почему Россия отказалась от второго локдауна 22:27
"Черная Вдова" одновременно выйдет в кинотеатрах и в интернете 22:15
Совет ООН по правам человека осудил практику односторонних санкций 22:14
В Москве умерла одна из пострадавших после наезда Mercedes 21:50
Цена на нефть Brent опустилась ниже 61 доллара 21:22
Президент сделал прививку от коронавируса 21:04
Олич рассказал о задаче, которую поставил перед игроками ЦСКА 21:01
Бастрыкин поручил проверить высказывания "скопинского маньяка" в СМИ 21:00
В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 23:14
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело по утечке сведений о переболевших коронавирусом москвичах

Текст: Юрий Гаврилов

Московская полиция возбудила уголовное дело, связанное с массовой утечкой персональных данных столичных жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных

Об этом Главное управление МВД по Москве сообщило в ответ на запрос главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. "По данному факту Следственным отделом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ")", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Столичный полицейский главк проинформировал Хинштейна, что в сейчас "проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение лиц, причастных к противоправной деятельности".

Эта история началась 16 декабря прошлого года. В тот день депутат направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности лиц, виновных в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. 9 декабря об этой ситуации сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным штаба, утечка произошла не случайно, а по вине какого-то человека или группы лиц. В результате в открытом доступе оказались данные примерно 300 тысяч человек. Сведения о них весьма обширные - имена, фамилии и отчества, годы рождения, адреса проживания и регистрации, паспортные данные, номера мобильных телефонов, сведения о состоянии здоровья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты