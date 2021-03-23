Для жителей Хабаровского края на 10 процентов снизят стоимость "тепла"

Стоимость тепловой энергии для населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10 процентов до приемлемых значений. Такое заявление сделал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым.

- Мною принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных - Охотского и Аяно-Майского - и крупнейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ниже других муниципалитетов", - сообщил глава региона.

В районах, о которых идет речь, котельные работают в основном на топливе, завозимом в навигационный период. Из-за этого стоимость теплоэнергии доходит до 30124,04 рубля за Гкал. Благодаря субсидиям из краевого бюджета, действуют предельные тарифы: 2744,09 рубля за Гкал в большинстве децентрализованных зон теплоснабжения края и 1786,55 рубля за Гкал в Охотском и Аяно-Майском районах.

В то же время платить за отопление и горячую воду большинству северян все равно приходится примерно в 1,5 раза больше, чем тем, кому эту услугу централизованно предоставляет АО "ДГК". Предложенные сейчас изменения направлены на то, чтобы "востановить справедливость".

- Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат, - отметил Михаил Дегтярев.