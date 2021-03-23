На Камчатке спасатели эвакуировали туристов с Авачинского вулкана

В Камчатском крае сотрудники МЧС эвакуировали с Авачинского вулкана двух туристов из Екатеринбурга.

Мужчины обратились за помощью после того, как один из них сильно повредил ногу. Когда они добрались до скалы Жандарм, испортилась погода и из-за сильного ветра экстремалы упали с возвышенности. Напарник пострадавшего зафиксировал ему голень с помощью треккинговых палок.

Когда туристы спустились к подножью вулкана, их встретили спасатели на снегоходах и доставили в больницу.

"К сожалению, многие туристы, особенно иногородние, недооценивают коварство камчатских вулканов, что приводит к различным происшествиям. Мы призываем всех перед отправлением в горы грамотно рассчитывать свои силы и возможности, подробно изучать маршруты и заранее готовиться к таким прогулкам", - отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС.