В Хабаровске кондуктор превратил троллейбус в аудиобиблиотеку

Необычный общественный транспорт появился в Хабаровске. Таким его сделал кондуктор Максим Ерофеев. Каждый день в троллейбусе, идущем по маршруту N 1 - от аэропорта до самого центра города, Комсомольской площади, вместо радио звучат аудиокниги. Включает их мужчина на собственном смартфоне: слышно очень хорошо.

Произведения выбирает на свой вкус. А он у кондуктора хороший: в запасе целая коллекция классики - от "Капитанской дочки" Александра Пушкина и "Детства" Льва Толстого до фантастики Лукьяненко или же Гарри Гаррисона.

- В первую очередь, конечно, хочется, чтобы у людей настроение было хорошее. Ну и во-вторых, чтобы они не только в интернете, в компьютерах своих и гаджетах зависали, а знали произведения классики, - поясняет Максим Ерофеев. - Сейчас время у нас сложное, спешишь, никуда не успеваешь, порой книжку почитать не удается. Поэтому хорошая альтернатива - книжки слушать по пути на работу, учебу или домой.

Пассажиры в основном реагируют положительно, улыбаются. Многие даже хотят попасть именно на этот электротранспорт и огорчаются, что не всегда получается. Некоторые, сходя на своей остановке, интересуются, что за книгу слушали, и обещают обязательно дочитать ее дома.

- Очень здорово, что в городе есть такой троллейбус. Приятно вместо бессмысленной попсы послушать классические произведения русской литературы. Как будто ты в библиотеке, - улыбается хабаровчанка Вера Голубева.

- Максим человек добрый, старается создать пассажирам хорошее настроение, - говорит руководитель службы эксплуатации МУП "ГЭТ" Татьяна Филиппова.

Максима в городе знают многие - он работает в общественном транспорте более 15 лет. И лишь на одно он сетует: не все его любимые книги есть в аудиоверсии. Поэтому планирует сам озвучить некоторые произведения.