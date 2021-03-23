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Рубрика: Происшествия

В Якутии при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Текст: Владимир Таюрский

В селе Борогонцы Усть-Алданского улуса Якутии во вторник при пожаре в двухэтажном частном доме погиб ребенок. Еще два человека пострадали от огня.

В Пензенской области при пожаре погиб ребенок

Сигнал о возгорании поступил к пожарным в половине восьмого утра. Из охваченного огнем дома смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека, при этом женщине и ребенку понадобилась медицинская помощь. Еще один ребенок 2008 года рождения покинуть помещение не смог.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, тело погибшего было обнаружено огнеборцами при разборе завалов. На месте пожара работает следователь, проводится процессуальная проверка.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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