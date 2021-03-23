"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Игрок "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко (слева) и игрок "Ак Барса" Альберт Яруллин в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХК "Ак Барс" (Казань). Фото: Евгений Самарин/РИА Новости

Казанский "Ак Барс" стал первым полуфиналистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги, выиграв со счетом 4-0 серию у уфимского "Салавата Юлаева".

"Ак Барс" стал единственным клубом в плей-офф КХЛ, который не потерпел ни одного поражения в матчах на выбывания. В первом раунде казанцы всухую переиграли нижегородское "Торпедо", во втором жертвой команды Дмитрия Квартальнова стал уфимский "Салават Юлаев".

Во вторник казанцы проводили четвертый матч против "Салавата Юлаева". Встреча прошла в Уфе и местная команда всячески пыталась хоть как-то зацепиться за продолжение серии.

Полтора периода на льду шла упорная борьба без заброшенных шайб. И лишь на 37-й минуте встречи Кирилл Петров поразил ворота "Салавата Юлаева". Прошло около минуты и казанцы усилиями Дмитрия Воронкова закрепили свой успех.

В самом начале третьего периода Станислав Галиев окончательно снял все вопросы относительно победителя как матча, так и серии. В конце встречи уфимцам, снявшим вратаря, все же удалось отыграть одну шайбу усилиями Джэффа Плэтта. И снова тренерский штаб решился на замену вратаря на шестого полевого игрока. И менее чем через минуту Александр Кадейкин сократил отставание до минимума. Но спасти матч, а с ним и серию, не удалось.

"Ак Барс" в восьми сыгранных встречах плей-офф пропустил всего лишь восемь шайб.