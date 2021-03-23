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23 марта Басманный суд Москвы согласился со следствием и отправил в СИЗО бывшего сенатора, главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля до 20 мая. Его СК обвинил в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

С арестом Бориса Шпигеля все шестеро фигурантов этого уголовного дела оказались под стражей.

Теперь следствие готовит документы на арест имущества, принадлежащего арестованным.

По версии следствия, губернатор получил в качестве взятки автомобиль Mercedes, часы Breguet и деньги. Всего на 31 миллион рублей. СМИ сообщали, что при обыске в доме губернатора было найдено почти 500 миллионов рублей и пистолет. Но сам Следственный комитет это не подтвердил, хотя и не опроверг.

Во вторник ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марины Литвинович, которая посетила губернатора в СИЗО, сообщил, что Иван Белозерцев хотел вернуть бизнесмену Борису Шпигелю подаренные им дорогие часы, когда узнал их стоимость. "Белозерцев сказал мне, что хотел вернуть часы, когда узнал, сколько они стоят, однако не смог этого сделать из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанной с ней самоизоляции", - сказала она. По словам Литвинович, губернатор не сказал, сколько стоят эти часы.

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Напомним, что Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 20 мая кроме губернатора Белозерцева еще четверых обвиняемых - сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова и жену бизнесмена Бориса Шпигеля.

Сам Шпигель накануне задержания вернулся из-за границы, и ему в суде стало плохо. Его отправили в больницу с гипотоническим кризом.

Все арестованные обвиняются в даче взятки, ее получении и посредничестве в даче взятки. В СК считают, что Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников за выгодные госконтракты и общее покровительство бизнесу.

Пока ни один из обвиняемых вины не признал и со следствием не сотрудничает. А их защита уже объявила, что будет опротестовывать решения об арестах.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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