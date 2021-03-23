ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области

Центризбирком не только осведомлен о ситуации с нарушениями на выборах в Пензенской области, но и с осени прошлого года держит этот вопрос на контроле, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ЦИК России.

"Как только Избирательная комиссия Пензенской области получила сигналы о возможных нарушениях на выборах в Единый день голосования 13 сентября на трех избирательных участках, она оперативно направила представление о проведении проверки в отдел МВД России по Бессоновскому району и, конечно, проинформировала ЦИК России", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, еще в ноябре 2020 года региональный избирком рекомендовал территориальной избирательной комиссии Бессоновского района снять с должностей председателей соответствующих участковых комиссий, что и было незамедлительно сделано.

Также в ноябре 2020 года районным отделом Следственного управления СКР по Пензенской области были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц из числа членов указанных комиссий по признакам преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).

"По нашей информации, в начале этой недели Следственный комитет предъявил окончательное обвинение бывшему председателю одной из участковых комиссий. По двум другим участкам расследование продолжается", - сообщила пресс-служба ЦИК России.

Добавим, что по данным пензенского управления СКР, обвиняемая собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня - по 662 бюллетеня двух видов заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах. В чьих интересах осуществлялся вброс, следствие не уточняет. Всего на этом участке проголосовали 204 человека.