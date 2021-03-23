Инспектора ГИБДД в Дзержинске заподозрили в оформлении фиктивных ДТП

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, которых подозревают в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном с использованием служебного положения. В их числе - сотрудники ГИБДД.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, мошенническую схему подозреваемые разработали в 2020 году. В мае прошлого года инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Дзержинску составил документы о якобы случившемся ДТП. Данные об автомобилях и их владельцах он получил от подельников.

В документах содержалась информация о столкновении трех автомобилей Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz, виновником аварии назывался водитель первой.

Для того, чтобы получить страховое возмещение по фиктивному ДТП, подозреваемые обратились в Нижегородский районный суд с иском к Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Сумма повреждений по иску составила 400 тысяч рублей. В суд были представлены подложные документы.

На основании этих материалов в феврале 2021 года суд удовлетворил исковые требования о взыскании с РСА компенсационной выплаты. Решение в законную силу не вступило.

Противоправные действия подельников были пресечены оперативниками УФСБ по региону. Ведутся обыски по месту проживания и работы подозреваемых. Свою проверку по факту случившегося начали в ГУ МВД по Нижегородской области.