В минмолодежи Татарстана решили выработать у подростков "иммунитет" к негативным воздействиям в интернете и научить их критически мыслить. В вязи с этим был инициирован образовательный проект "Цифровая гигиена". Вот только чиновники не стали проводить дополнительные уроки и назидательные беседы, а обратились к помощи популярного шестнадцатилетнего блогера. Он снял веселые анимационные ролики на эту тему и выложил их в YouTube.

Главные герои цикла - подросток с розовыми волосами и его кот. Они непринужденно болтают о таких серьезных вещах, как кибербуллинг, троллинг, опасное селфи, "цифровой след" и защита персональных данных. Хозяин выступает в роли опытного пользователя, а кот - в роли простака, норовящего угодить в сетевую ловушку. В роликах много юмора, прикольных картинок, мемов. А мораль сдобрена молодежным сленгом. "Повсюду обман, бро!" - наставляет кота подросток.

- Идея возникла в прошлом году, - рассказывает директор Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических программ Анна Синеглазова. - У нас было поручение комиссии по делам несовершеннолетних разработать проект на тему кибербезопасности, рассчитанный на самых разных подростков - и послушных, и хулиганов. Мы проанализировали все, что делается в России в этом направлении. При этом мы исходили из того, что школьников из интернета мы не вытащим. Решили, что главное - не запрещать, а доводить до них важную информацию. Поэтому мы обратились к интернет-площадкам, которые "аккумулируют" подростков. Договорились с автором и владельцем канала YouTube, у которого более 24 тысяч подписчиков, а это неплохая аудитория для старта.

Собственно, подросток с розовыми волосами и есть альтер эго шестнадцатилетнего "ютубера" под ником Мирш. Своим подписчикам "в реале" он не показывается, соблюдает инкогнито, но зато создает мультики, где от лица анимационного персонажа высказывается на злободневные темы. Не отказался школьник сделать и четыре ролика о цифровой гигиене для минмолодежи. Сам же и написал сценарии.

- Их тщательно проанализировали психологи, внесли правки, и автор их принял, - рассказывает Анна Синеглазова. - При этом мы не стали убирать сленг, потому что хотим говорить с подростками на их языке. Нам было очень важно, чтобы это не была лобовая социальная реклама.

Их поддержал и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, который считает, что государству важно создать принципиально новую парадигму коммуникаций с подростками. "Если нас нет у подростка в гаджете, то, скорее всего, нас для него вообще нет", - говорит он. После чего первые четыре серии отправили в большое плавание по Сети. А об откликах подростков мы можем судить по многочисленным комментариям. "Как они сейчас выражаются, "это годнота", - смеется Анна Синеглазова.

Сейчас в рамках проекта "Цифровая гигиена" готовится к выпуску еще один цикл роликов.