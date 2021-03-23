"ЛУКОЙЛ" представит на ПИПФ результаты промышленной кооперации

Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" сосредоточила на территории Прикамья все направления деятельности - от разведки и разработки месторождений до переработки и сбыта сырья. Для отраслевой науки нефтяники стали крупным заказчиком, исследования ученых массово тестируются, в том числе на производственной базе пермских нефтедобывающих предприятий. Взаимодействию с ними помогло участие в программе промышленной кооперации.

В сентябре 2020 года состоялось подписание Дорожной карты по взаимодействию промышленного комплекса региона и нефтяников. Документ направлен на повышение эффективности совместной работы предприятий Прикамья и организаций группы "ЛУКОЙЛ" в сферах промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Уже сейчас "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" размещает заказы у регионального малого и среднего бизнеса на сумму более 21 миллиарда рублей в год. Подписание Дорожной карты - стратегически важное для края соглашение. Это первый документ, который детально раскрывает ключевые для Прикамья сферы сотрудничества.

Цифровая "Энергия Пармы"

Летом 2020 года "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" запустил на территории Пермского края газотурбинную электростанцию (ГТЭС) для полезной утилизации попутного нефтяного газа. Проект осуществлен в сотрудничестве с компанией "Россети Урал" (входит в "Россети") и отечественным производителем турбин АО "ОДК-Авиадвигатель" в рамках регионального специнвестконтракта, заключенного на семь лет (2019-2025 гг.).

Электростанция построена в ходе реализации очередного этапа комплексного проекта "Энергия Пармы". На ГТЭС мощностью 16 МВт планируется использовать около 50 миллионов кубометров попутного нефтяного газа в год. В рамках этого проекта "ЛУКОЙЛ" построил первую в своей истории цифровую подстанцию "Чашкино" (110 / 35 / 6 кВ), обеспечивающую прием и распределение произведенной электроэнергии на собственные нужды и в "Россети". Поставки электроэнергии во внешнюю сеть позволят закрыть до двух процентов от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла.

Точка инноваций

Развитие собственных исследовательских мощностей стало одним из приоритетных направлений деятельности компании. В июне 2020 года "ЛУКОЙЛ" озвучил планы строительства в Перми лабораторного центра для исследований керна и пластовых флюидов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год, стоимость реализации проекта оценивается в 437,8 миллиона рублей. Центр, который разместится на одной площадке с ПНИПУ и научно-образовательным центром "Рациональное недропользование", позволит проводить совместные научно-исследовательские работы, обучающие курсы для студентов и аспирантов вуза по исследованиям керна, организовывать научно-практические конференции, готовить высококвалифицированные кадры для топливно-энергетического комплекса Пермского края и всей России. Правительство региона присвоило проекту статус приоритетного.

"Цифровые двойники"

Еще одним приоритетом промышленности Прикамья в целом и деятельности "ЛУКОЙЛА" в частности стоит назвать цифровизацию. Базовым элементом планирования производства с этой точки зрения является комплексный "цифровой двойник". Речь идет об интегрированных моделях, помогающих проводить многовариантные расчеты эксплуатации месторождения, а также определять наиболее эффективный способ, который берется за основу при формировании режимов работы скважин и среднесрочной программы добычи. Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков отмечает, что работа над "цифровыми двойниками" на предприятии ведется совместно с партнерами - лидерами цифровых технологий в стране.

- Первый центр интегрированных операций открылся в 2016 году. С этого же года создаются интегрированные модели месторождений. Это уже позволило нам увеличить добычу на оцифрованных месторождениях в среднем на два процента и дает основание рассчитывать на еще больший прирост главных показателей, - рассказывает Олег Третьяков.

Также, по слова генерального директора "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ", за пять лет предприятие создаст еще 20 интегрированных моделей месторождений в дополнение к 14 уже существующим. В результате предприятие сможет охватить такими моделями 61 процент всей своей добычи нефти и газа.

"Рабочие" смартфоны

Высокие технологии сегодня вплотную приближаются к каждой конкретной скважине. Совместно со специалистами "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ" и предприятия "Прогноз РНМ", работающего на базе пермского НОЦ "Рациональное недропользование", создано мобильное приложение для мониторинга процесса работы скважин - "Мобильный обходчик". Оно позволяет также контролировать работу оборудования с помощью смартфонов непосредственно на площадке. Это комплексная система, объединяющая все этапы: и документооборот, и контроль качества выполнения работ, и заявочную кампанию. По словам директора НОЦ "Рациональное недропользование" Павла Илюшина, прямых аналогов, тем более с такой точной подстройкой под потребности нефтедобытчиков, не существует. Система успешно конкурирует с продуктами известных мировых вендоров: Honeywell, SAP и Wonderware.

- У зарубежных производителей есть платформы, на которых можно развернуть подобное решение, но, чтобы оно полноценно учитывало специфику работы нефтедобывающего предприятия, потребуется большой объем доработки. И главное, это нецелесообразно. Во-первых, "Мобильный обходчик" примерно в полтора-два раза дешевле и проще с точки зрения интеграции. Во-вторых, будучи полностью российским ПО, в условиях тренда на импортозамещение он имеет преимущество, - поясняет руководитель НОЦ.

Ожидается, что к концу 2021 года все 12 цехов добычи нефти и газа "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ" перейдут на использование данного приложения.

Лидеры индустрии

Об инновациях "ЛУКОЙЛА" и других предприятий региона в производстве расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Это традиционное мероприятие Прикамья, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны. В рамках экспозиционной программы впервые будет представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.