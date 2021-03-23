Президент отправил в отставку губернатора Пензенской области

"Постановляю: отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в распространенном пресс-службой Кремля указе. Документ вступил в силу со дня подписания.

Белозерцев и пять его предполагаемых соучастников были задержаны по делу о взяточничестве. В деле фигурируют глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - все они были задержаны в воскресенье. Вечером 21 марта губернатора этапировали из Пензы в Москву.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взятки через посредников на сумму, превышающую 31 млн рублей. При обыске у него нашли около 500 млн рублей наличными. Басманный суд на два месяца санкционировал арест губернатора.

Делом о взятках от "фармацевтического лобби" занимается Главное следственное управление СК России. Взятки предназначались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов по закупке лекарств. Вину Белозерцев не признает.

В понедельник президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" принял решение о приостановке членства в ней Белозерцева. Должность главы региона он занимал с сентября 2015 года. До этого он был спикером регионального парламента.