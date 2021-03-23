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Рубрика: Экономика

Россияне назвали главное препятствие для ведения бизнеса

Текст: Татьяна Ткачёва
Самые довольные предприниматели живут на юге страны, самые обеспокоенные - на Дальнем Востоке. Каждого четвертого расстраивает сложная отчетность и монополизация рынка. Что мешает россиянам развивать свое дело, выяснил сервис облачной бухгалтерии "Кнопка". В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, индивидуальные предприниматели, юрлица и незарегистрированные компании) из разных уголков России в возрасте от 18 до 60 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти половина призналась, что условия для занятия предпринимательством в нашей стране их в целом устраивают. Каждый пятый всем доволен. Примерно четверть считает, что дела могли бы обстоять и лучше. Шесть процентов - в основном респонденты 45-60 лет - оказались настроены максимально критически.

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Самая большая доля обеспокоенных бизнесменов приходится на Дальневосточный федеральный округ. Там вариант "Недоволен, все могло быть лучше" выбрали 60 процентов опрошенных. На втором месте по уровню недовольства - Северный Кавказ, где условия для развития бизнеса не устраивают более половины респондентов. В регионах Северо-Запада таких примерно треть. А вот самые счастливые бизнесмены живут на юге России и в Поволжье. Там условиями для бизнеса удовлетворено 80 и 74 процента опрошенных.

Каждый четвертый предприниматель в рамках исследования отметил, что ему мешает огромное количество отчетности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой службы. Почти столько же респондентов считают главной помехой для развития своего дела монополизацию рынка: крупный бизнес давит игроков поменьше. Пятая часть назвала основной проблемой высокие налоги.

Кроме того, бизнесменов волнует экономическая ситуация в стране - 20 процентов опрошенных заявили, что именно это тормозит их работу. Еще десяти процентам не хватает льгот от государства. Как показал опрос, самые молодые предприниматели (от 18 до 24 лет) о получении помощи не задумываются. Чаще всего о льготах мечтают предприниматели в возрасте 35-44 лет.

Большинство участников исследования занимаются бизнесом ради самореализации. Такую мотивацию указали две трети опрошенных женщин и 57 процентов мужчин. Трем из пяти респондентов нравится иметь свое дело. Для 20 процентов занятие бизнесом - вынужденный шаг: других источников заработка просто нет.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Малому бизнесу в нашей стране часто приходится непросто. Предприниматель не выживет, если не научится делегировать обязанности и будет делать всю работу сам. Так у него не останется времени на развитие бизнеса и поиск антикризисных решений, - напомнил СЕО "Кнопки" Сергей Герштейн. - Ту же бухгалтерскую отчетность или правовое сопровождение можно передать на аутсорсинг. При грамотном подходе это позволит уменьшить налоговую нагрузку и получить помощь от государства. В нашей практике был кейс, когда бухгалтер компании не знал про региональные льготы, поэтому компания переплатила по налогам миллион рублей. Другой клиент снизил платежи в десять раз, просто сменив систему налогообложения".

В регионах Экономика Бизнес Экономика Бизнес Малый бизнес ПФО ДФО ЮФО СЗФО

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