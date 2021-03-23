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Рубрика: Происшествия

Кто заплатит за шприц для коровы

Сельчане заподозрили ветеринарные службы в незаконных поборах
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 60(8411)
Аграрии считают, что с них незаконно собирают деньги за профилактические мероприятия для противодействия опасным заболеваниям животных. Кроме того, по их мнению, в Саратовской области ситуация с оказанием ветеринарной помощи является непрозрачной, не принят административный регламент, фермеры не могут разобраться, какие услуги они должны оплачивать, а какие являются бесплатными.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Красноармейская ветеринарная станция взимает деньги за осмотр животных перед иммунизацией, за диагностические исследования, за вакцинацию против сибирской язвы, за взятие крови на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, - перечисляет фермер Юрий Корнев.

По мнению фермеров, последние три болезни относятся к особо опасным заболеваниям, лечебно-профилактические мероприятия по которым постановлением правительства N 898 от 6 августа1998 года исключены из платных ветеринарных услуг.

Спорные платежи, по словам сельчан, доходят до 500-600 рублей с одной головы скота и становятся серьезной дополнительной финансовой нагрузкой, что отрицательно сказывается на себестоимости продукции. Если животноводы не соглашаются оплачивать профилактические процедуры, сотрудники ветстанции могут отказать в выдаче справок для забоя или перевозки скота, для реализации молока.

Как рассказал корреспонденту "РГ" Юрий Корнев, несколько лет назад у местных фермеров и ветеринарной службы уже возникали споры по поводу оплаты противоэпизоотических мероприятий. Сельчане обращались в прокуратуру, которая тогда провела проверку и посчитала требования ветеринаров незаконными.

Внести ясность помогло бы принятие на местном уровне административного регламента с перечнем платных и бесплатных ветеринарных услуг, которые используются в некоторых регионах. Как отмечают сельчане, в ряде субъектов часть расходов на противоэпизоотические мероприятия оплачивается из региональных бюджетов.

В то же время в областном управлении ветеринарии считают претензии фермеров к сотрудникам Красноармейской станции по борьбе с болезнями животных необоснованными. Как объясняют в ведомстве, в настоящее время перечень заразных (карантинных), в том числе особо опасных, болезней животных утвержден приказом Минсельхоза РФ N 476. В этом списке бруцеллез, лептоспироз и туберкулез не отнесены к особо опасным заболеваниям. Таким образом, на них распространяются правила о платных ветеринарных услугах.

- Что мы делаем вакцинацию против сибирской язвы платно, это неправда, никогда такого не было, оплачиваются только расходные материалы: вата и шприцы, - говорит начальник областного управления ветеринарии Алексей Молчанов.

Как объясняет руководитель управления ветеринарии, по бруцеллезу препараты для проведения анализов также являются бесплатными для владельцев животных, плата взимается за проведение исследования, работу специалистов, расход пробирок, использование термостата, водяной бани. При этом в управлении ветеринарии ссылаются на разъяснения регионального минсельхоза (письмо от 22 октября 2014 года) где указано, что "расходные материалы, услуги по диагностике, профилактике и лечению... оплачиваются за счет средств заявителя".

Жалобы фермеров, что им отказывают в выдаче свидетельств на забой скота, продажу молочной продукции, как заявляют в областном управлении ветеринарии, не подтверждаются.

Фото: iStock
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Ненужным считают в управлении ветеринарии и принятие специального административного регламента по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, поскольку все это уже расписано якобы в других нормативных документах.

Как объясняет Алексей Молчанов, со всеми расценками фермеры могут ознакомиться в прейскурантах по оказанию платных услуг, которые имеются в районных станциях по борьбе с болезнями животных. По словам начальника управления, в 2015 году был принят единый прейскурант платных ветеринарных услуг, его тщательно подготовили не только специалисты по ветеринарии, но и ученые аграрного университета, экономисты.

Тем не менее спорные ситуации, как подтверждают в ведомстве, время от времени возникают. Иногда из-за задолженности, с которой не согласны фермеры, дело доходит и до судебных разбирательств. По данным ветслужбы, с 2015 года в судах было рассмотрено более десяти таких дел.

- Ни одного суда мы не проиграли, поскольку все наши действия - в рамках правового поля, - утверждает Алексей Молчанов.

Однако вопросы по порядку предоставления ветеринарных услуг в регионе остаются. Например, тот же единый прейскурант по оказанию платных услуг в свободном доступе обнаружить непросто, хотя, когда документ обсуждался в областной думе, подчеркивалось, что "необходимо донести всю информацию до населения". Но, как подтвердили корреспонденту "РГ" в областном управлении ветеринарии, на сайте этого ведомства такие расценки отсутствуют. Казалось бы, почему не разместить? А потому, что в управлении считают его публикацию излишней, поскольку прейскуранты имеются в районных станциях по борьбе с болезнями животных. Вот только не у всех станций есть свои работающие сайты.

Как сообщили в областной прокуратуре, сейчас по жалобе фермеров проводится проверка. Разобраться в проблемах, возникших в Красноармейском районе, пообещали и в областном правительстве. "Российская газета" будет следить за развитием ситуации. •

Кстати

На свой запрос саратовские фермеры получили ответ из департамента ветеринарии Минсельхоза РФ. Заместитель начальника департамента Ольга Бушева сообщила, что ежегодно в регионы поставляется 75 наименований лекарств и препаратов для диагностики и вакцинации против 23 карантинных и особо опасных болезней, в том числе девять общих для человека и животных (сибирская язва, ящур, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, листериоз, сап, высокопатогенный грипп птиц, бешенство). В то же время, как подчеркивается в ответе, "вакцина от туберкулеза и бруцеллеза может быть предоставлена за счет федерального бюджета, однако сопутствующие вакцинации процедуры, а также расходные материалы могут являться платными".

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