В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости

До 2 апреля Минтруд проанализирует ситуацию с занятостью по каждому региону, при необходимости скорректирует региональные программы по ее восстановлению. Такое поручение ведомству дано в рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела зампредседателя правительства Татьяна Голикова, сообщили в пресс-службе вице-премьера во вторник, 23 марта.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в 16 российских регионах. Это Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тамбовская области и Еврейская автономная область. Их программы по восстановлению занятости будут пересмотрены.

Также во все российские регионы Минтруд направил проекты соглашений, в которых предусмотрены обязательства по восстановлению рынка труда до конца 2021 года.

Чтобы вернуть занятость к допандемическим значениям, в Новгородской области, например, необходимо трудоустроить 26,6 тыс. человек, в Рязанской - 514,3 тыс. человек, в республике Марий Эл - 18,5 тыс. человек и решить проблему маятниковой трудовой миграции. Более 34 тыс. жителей региона работают за его пределами вахтовым методом, из-за чего в период ограничительных мер увеличилось давление на республиканский рынок труда.