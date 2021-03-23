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23.03.2021 19:47
Рубрика: Экономика

В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости

Текст: Елена Манукиян
До 2 апреля Минтруд проанализирует ситуацию с занятостью по каждому региону, при необходимости скорректирует региональные программы по ее восстановлению. Такое поручение ведомству дано в рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела зампредседателя правительства Татьяна Голикова, сообщили в пресс-службе вице-премьера во вторник, 23 марта.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Отмечается, что наиболее сложная ситуация с занятостью складывается в 16 российских регионах. Это Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Орловская, Тамбовская области и Еврейская автономная область. Их программы по восстановлению занятости будут пересмотрены.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Также во все российские регионы Минтруд направил проекты соглашений, в которых предусмотрены обязательства по восстановлению рынка труда до конца 2021 года.

Чтобы вернуть занятость к допандемическим значениям, в Новгородской области, например, необходимо трудоустроить 26,6 тыс. человек, в Рязанской - 514,3 тыс. человек, в республике Марий Эл - 18,5 тыс. человек и решить проблему маятниковой трудовой миграции. Более 34 тыс. жителей региона работают за его пределами вахтовым методом, из-за чего в период ограничительных мер увеличилось давление на республиканский рынок труда.

В регионах Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Башкортостан ДФО Бурятия СКФО Дагестан СФО Тыва ПФО Чувашская республика Рынок труда

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