В Удмуртии нашли убитой 11-летнюю девочку

В Сарапуле накануне вечером дома обнаружили тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Личность подозреваемого уже установили. Им оказался 27-летний ранее судимый знакомый матери погибшей. Мужчину задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего".

Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Проверку начала прокуратура республики.

По данным пресс-службы администрации Сарапула, о трагедии в городе узнали после звонка матери по номеру 112. Женщина рассказала, что вернулась домой и обнаружила ребенка мертвым. Сейчас родителям погибшей девочки оказывают психологическую помощь. Также власти помогут в организации похорон.