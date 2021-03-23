В четверг, 25 марта, в 15.00 на портале госуслуг для всех школ Удмуртии откроется тестирование электронной записи детей в первые классы. Министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов призвал всех родителей "отрепетировать" момент подачи заявления именно в этот день, чтобы первого апреля, когда стартует запись, не случилось никаких заминок, а ведомство, в свою очередь, поняло, какой нагрузки на сервис стоит ожидать.

- "Народное" тестирование мы проводим второй год подряд и уверены, что оно поможет родителям будущих первоклассников ознакомиться с функционалом сервиса и предоставит возможность на своем опыте "поймать" момент появления кнопки "Отправить", - сказал Меджитов.

Однако у родителей на этот счет появились вопросы: что значит "поймать момент появления кнопки"? Смогут ли подать заявления те, кто "поймать" момент не успел?

Министр успокоил: переживать не стоит. 25 марта во время тестирования сервиса можно будет изучить формат заявления и понять, какую информацию необходимо подготовить, чтобы его заполнить. Кроме того, оформить заявление можно будет заранее, а первого апреля лишь зайти на портал и нажать кнопку "Отправить".

- Из новшеств: для удобства родителей мы добавили возможность заранее ознакомиться с уставом школы, а также с ее конкурентами. Кроме того, родители смогут увидеть, сколько заявлений уже подано, чтобы понять, насколько та или иная школа устраивает их с учетом количества уже поданных заявлений, - уточнил Тимур Меджитов.

Помимо регионального портала госуслуг подать заявление можно еще тремя способами: отправить по электронной почте, заказным письмом или прийти в школу лично.

Чтобы система работала стабильно, подачу заявлений для каждой школы "развели" по времени. График можно узнать в образовательной организации.