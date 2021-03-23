Новости

В ВТБ не ожидают сложностей с настройкой банкоматов под новые банкноты 19:46
"Ак Барс" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина 19:40
В Москве водитель Mercedes сбил пешеходов и сбежал 19:27
Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей 19:22
Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав 19:08
ЛДПР готовит законопроект о наказании за интервью с убийцами и насильниками 19:06
СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 20:00
Рубрика: Общество

Просто: жми копку

В четверг в Удмуртии можно будет опробовать сервис "Запись в школу"
Текст: Яна Шамаева ("Российская газета", Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8412)
В четверг, 25 марта, в 15.00 на портале госуслуг для всех школ Удмуртии откроется тестирование электронной записи детей в первые классы. Министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов призвал всех родителей "отрепетировать" момент подачи заявления именно в этот день, чтобы первого апреля, когда стартует запись, не случилось никаких заминок, а ведомство, в свою очередь, поняло, какой нагрузки на сервис стоит ожидать.

- "Народное" тестирование мы проводим второй год подряд и уверены, что оно поможет родителям будущих первоклассников ознакомиться с функционалом сервиса и предоставит возможность на своем опыте "поймать" момент появления кнопки "Отправить", - сказал Меджитов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Оформить образовательный кредит можно будет на портале госуслуг

Однако у родителей на этот счет появились вопросы: что значит "поймать момент появления кнопки"? Смогут ли подать заявления те, кто "поймать" момент не успел?

Министр успокоил: переживать не стоит. 25 марта во время тестирования сервиса можно будет изучить формат заявления и понять, какую информацию необходимо подготовить, чтобы его заполнить. Кроме того, оформить заявление можно будет заранее, а первого апреля лишь зайти на портал и нажать кнопку "Отправить".

- Из новшеств: для удобства родителей мы добавили возможность заранее ознакомиться с уставом школы, а также с ее конкурентами. Кроме того, родители смогут увидеть, сколько заявлений уже подано, чтобы понять, насколько та или иная школа устраивает их с учетом количества уже поданных заявлений, - уточнил Тимур Меджитов.

Помимо регионального портала госуслуг подать заявление можно еще тремя способами: отправить по электронной почте, заказным письмом или прийти в школу лично.

Чтобы система работала стабильно, подачу заявлений для каждой школы "развели" по времени. График можно узнать в образовательной организации.

Пензенские школьники получат сертификаты для оплаты кружков и секций

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав
Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3
В регионах скорректируют меры по восстановлению занятости
Мантуров: Заключать соглашения по ценам на другие продукты не планируется
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова