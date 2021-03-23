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23.03.2021 06:28

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило диагностику подводных переходов магистрального нефтепровода

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило диагностику трех ниток подводных переходов магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск в Красноярском крае, а также технологических трубопроводов перекачивающей станции "Барабинск" в Новосибирской области. Работы были проведены с целью повышения эксплуатационной надежности производственных объектов предприятия.

Специалисты продиагностировали основную и резервную нитку подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск через реку Золотой Китат, а также основную нитку МН через реку Чиндат. Перед проведением диагностики была выполнена проверка полного открытия линейной запорной арматуры, проведена очистка внутренней полости подводных переходов, проконтролировано качество очистки.

Диагностические мероприятия проводились с использованием двух типов внутритрубных инспекционных приборов - дефектоскопа комбинированного магнитного (ДКМ) и дефектоскопа комбинированного ультразвукового производства АО "Транснефть - Диаскан". В ходе обследования была собрана информация о наличии дефектов, их характере и местоположении.

На перекачивающей станции (ПС) "Барабинск" выполнена частичная техническая диагностика подводящих технологических трубопроводов диаметром от 219 до 500 мм и общей протяженностью 544 метра. Было использовано несколько методов наружной диагностики - визуально-измерительный, акустико-эмиссионный, ультразвуковой, капиллярный и магнитно-порошковый. Например, визуально- измерительный контроль проводится с целью выявления недопустимых видимых дефектов, а магнитопорошковый позволяет выявить неявные поверхностные и подповерхностные дефекты.

Информация, полученная по итогам диагностики, будет в дальнейшем учтена при формировании графиков планово-предупредительных ремонтов предприятия.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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