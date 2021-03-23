Почти половина жителей Иркутской области уже имеет иммунитет к COVID-19

Новости

Страховая компания предсказала быстрый экономический рост Китая 14:19
Кудрин сообщил Путину о нарушениях в "Роскосмосе" 14:16
Гинер прокомментировал назначение Олича 14:10
Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется 14:01
"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки 13:56
Песков ответил на вопрос о планах Путина по списку "Единой России" 13:46
Фальков: Делать аккредитацию вузов бессрочной не стоит 13:45
Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами 13:33
Лукашенко назвал личные интересы своего президентства 13:27
Тамбовчанин получил 24 года за убийство школьницы 13:25
Володин призвал сообщать о попытках вымогательства денег за мандаты в ГД 13:20
Песков сообщит об отставке Белозерцева - если Путин примет решение 13:18
Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды 13:09
В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью 13:01
Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR 12:50
ФСБ предложила создать единую базу IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством 12:49
Названы самые низкие цены на аренду жилья в Москве 12:46
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации "Спутником V" 12:46
В Екатеринбурге объяснили появление на сайте мэрии рекламы наркотиков 12:40
ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса 12:34
У жителя Югры нашли 20 тысяч доз наркотиков 12:33
Главой Перми выбран Алексей Демкин 12:33
Патрушев: На Урале уменьшилось число преступлений, совершаемых подростками 12:25
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей 12:19
В Петербурге проверят турклуб, отправивший детей в поход в Хибины 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 13:07
Рубрика: Общество

Почти половина жителей Иркутской области уже имеет иммунитет к COVID-19

Текст: Елена Вторушина, Ирина Штерман
Подведены итоги четвертого этапа исследований по оценке популяционного иммунитета населения Приангарья к COVID-19. Средний показатель по Иркутской области составил 46,2 процента.

Он варьируется от минимального, в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе (35,2 процента) до максимального - в городе Тайшете и Тайшетском районе (66 процентов). По итогам предыдущего этапа, прошедшего в декабре 2020 года, этот показатель по Иркутской области был зафиксирован на отметке 25,4 процента.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ может быть достигнут в июле-августе

Напомним, что по правилам исследования в нем участвуют одни и те же волонтеры. В это раз удалось привлечь почти 67 процентов участников предыдущих этапов (2597 человек), что соответствует требованиям протокола исследований.

Что касается распределения уровня иммунитета по возрастным группам, то минимальный показатель зафиксирован в группе от 1 года до 17 лет (33,6 процента), максимальный - от 60 до 69 лет (53,8 процента). Об этом "РГ" сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергея Балахонов.

"Эти данные говорят о том, что коллективный иммунитет населения области охватывает все более широкие слои населения. На этот процесс, возможно, влияет начало масштабной иммунизации против COVID-19, - отметил профессор. - По данным анкетирования участников обследования, 11,6 процента из них вакцинировались. При этом не все получили вторую дозу вакцины, но антитела у многих все равно обнаруживались".

Справка "РГ"

Четвертый этап изучения формирования коллективного иммунитета жителей Приангарья был проведен с 9 по 14 марта 2021 года Иркутским научно-исследовательским Противочумным институтом Сибири и Дальнего Востока при поддержке Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

Окончательные итоги исследований по оценке популяционного иммунитета населения Иркутской области и всей Российской Федерации к COVID-19 будут подведены в ближайшее время.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
Голикова рассказала, когда россияне смогут ходить без масок
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова