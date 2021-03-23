Почти половина жителей Иркутской области уже имеет иммунитет к COVID-19

Подведены итоги четвертого этапа исследований по оценке популяционного иммунитета населения Приангарья к COVID-19. Средний показатель по Иркутской области составил 46,2 процента.

Он варьируется от минимального, в городе Усолье-Сибирское и Усольском районе (35,2 процента) до максимального - в городе Тайшете и Тайшетском районе (66 процентов). По итогам предыдущего этапа, прошедшего в декабре 2020 года, этот показатель по Иркутской области был зафиксирован на отметке 25,4 процента.

Напомним, что по правилам исследования в нем участвуют одни и те же волонтеры. В это раз удалось привлечь почти 67 процентов участников предыдущих этапов (2597 человек), что соответствует требованиям протокола исследований.

Что касается распределения уровня иммунитета по возрастным группам, то минимальный показатель зафиксирован в группе от 1 года до 17 лет (33,6 процента), максимальный - от 60 до 69 лет (53,8 процента). Об этом "РГ" сообщил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергея Балахонов.

"Эти данные говорят о том, что коллективный иммунитет населения области охватывает все более широкие слои населения. На этот процесс, возможно, влияет начало масштабной иммунизации против COVID-19, - отметил профессор. - По данным анкетирования участников обследования, 11,6 процента из них вакцинировались. При этом не все получили вторую дозу вакцины, но антитела у многих все равно обнаруживались".

Справка "РГ"

Четвертый этап изучения формирования коллективного иммунитета жителей Приангарья был проведен с 9 по 14 марта 2021 года Иркутским научно-исследовательским Противочумным институтом Сибири и Дальнего Востока при поддержке Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

Окончательные итоги исследований по оценке популяционного иммунитета населения Иркутской области и всей Российской Федерации к COVID-19 будут подведены в ближайшее время.