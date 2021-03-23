Томский губернатор поручил увеличить эффективность бюджетных расходов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям и руководителям муниципальных образований провести анализ эффективности бюджетных расходов. Эту меру он считает необходимой в ситуации, когда бюджетные расходы превышают доходы.

Поручение губернатор дал в ходе аппаратного совещания в администрации Томской области.

- Благодаря нашей системной работе по поддержке бизнеса и предпринимательства экономика постепенно выходит из кризиса, а, значит, растет доходная часть областного бюджета. Поддержку нам оказывает и федеральный центр, но пока бюджетные расходы все еще опережают доходы. Поэтому наряду с работой по увеличению доходной части бюджета, нам нужно повышать эффективность расходов - и на уровне области, и на уровне муниципалитетов, - пояснил Сергей Жвачкин.

При этом глава региона подчеркнул, что оптимизация не коснется расходов, запланированных на развитие социальной сферы, а также на реализацию национальных и региональных приоритетных проектов.

- Наоборот, чем больше мы найдем неэффективных расходов в отраслях, тем больше средств направим на ключевые проекты, на решение главных проблем людей, - сообщил Сергей Жвачкин.

Губернатор также обратил внимание областных чиновников и глав муниципалитетов на необходимость постоянного мониторинга реализации национальных проектов. Сергей Жвачкин предложил внедрять в Томской области практику, которую ввел в стране вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин - постоянно ранжировать муниципалитеты на лучшие и худшие с точки зрения достижения результатов национальных и региональных проектов.

- Например, по вводу жилья в Чаинском и Парабельском районах у нас пока нулевые результаты, они в "красной зоне", а Верхнекетский и Молчановский районы - в передовиках, это "зеленая зона". Область и наши жители должны знать своих героев, а власть на местах должна иметь постоянные ориентиры, находиться в общем процессе, а не вариться в собственном соку, - привел пример глава региона.

Справка "РГ"

По данным региональной администрации, доходы бюджета Томской области на 2021 год утверждены в размере 82,49 миллиарда рублей, расходы - 88,2 миллиарда рублей. Дефицит составит 5,7 миллиарда рублей.