Ученый предсказал глобальное похолодание в Западной Сибири

Зимы в Западной Сибири станут значительно холоднее после 2023 года.

В последние годы в регионах Сибири наблюдаются аномально теплые зимние месяцы. К примеру, в январе средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 3 градуса.

По словам новосибирских ученых, температура растет из-за снижения отражательной способности земной поверхности, или ее альбедо.

- Что касается причин уменьшения альбедо, то, например, вырубка лесов вносит в него свой вклад, но не является определяющим, - цитирует Интерфакс главного научного сотрудника Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Николая Завалишина. - Но есть и другая причина - движение планет, которое приводит к смещению Солнца.

Впрочем, периоды потепления - похолодания носят повторяющийся характер, что подтверждается историческими данными.

- В ближайшие 2-3 года я ожидаю перелом. Если до этого темп роста температур, если взять их с 1980 года, составлял 1 градус за 40 лет, то этот фактор будет изменен, будет меньше. И постепенно пойдем на похолодание, - считает Завалишин.