Ушел из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов

В Иркутске в возрасте 84 лет умер известный писатель, журналист и сценарист Арнольд Харитонов, сообщили в министерстве культуры и архивов Иркутской области.

- Арнольд Иннокентьевич - заслуженный работник культуры России, лауреат областной премии "Интеллигент провинции" и премии губернатора Иркутской области в сфере культуры и искусства, член Союза российских писателей, автор книг прозы и очерков, - рассказали в ведомстве.

За свою жизнь он, в числе прочего, создал творческие портреты строителей Байкало-Амурской магистрали, деятелей театра кино и театра, а также литераторов, таких, как Александр Вампилов, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко.

Арнольд Харитонов родился в 1937 году, в 1961-м окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Работал спецкором, обозревателем, редактором. Также его перу принадлежат множество сценариев к документальным фильмам.