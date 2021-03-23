В Хакасии рабочий погиб в шахте, попав под конвейер

СК по Красноярскому краю и республике Хакасия начал проверку по факту гибели рабочего ООО "Абаканский рудник".

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло в хакасском городе Абаза. 33-летний машинист конвейера выполнял работы в шахте на глубине 200 метров.

- Во время уборки рабочего места мужчина попал под нижний ролик ленточного конвейера, подающего руду в емкостный бункер. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия, - рассказали в региональном СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.