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23.03.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Двукратного чемпиона мира по MMA Алана Хадзиева убили в Осетии

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В Моздоке ночью с 22 на 23 марта в драке возле одного из местных ресторанов погиб Двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Северной Осетии, неизвестный нанес ему и еще одному человеку удары ножом.

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- Неизвестный в ходе драки причинил ножом проникающие колото-резанные ранения двум посетителям. От полученных ранений один из них - 31-летний мужчина скончался в реанимационном отделении Моздокской районной больницы, другой - 29-летний местный житель в тяжелом состоянии находится в реанимации, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь уже вне опасности. Следственный отдел по Моздокскому району СУ СК республики возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", а также по признакам покушения на убийство двух и более лиц.

Бывший и.о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов на своей странице в Instagram подтвердил, что погиб в драке именно спортсмен Алан Хадзиев. Также информацию озвучил председатель экспертного совета по культуре при Молодежном парламенте Госдумы Александр Солонкин,

Хадзиев дважды становился чемпионом мира по версии FCF-MMA, неоднократно побеждал в чемпионатах России, Евразии. В последнее время спортсмен жил в подмосковных Люберцах, где активно участвовал в общественной жизни. С организацией "РосМолСпорт МО" Алан Хадзиев проводил мастер-классы в парках, школах, лицеях, детских приютах. В Моздок мужчина приехал повидать родственников.

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