До конца 2022 года Кавказские Минеральные Воды должны быть избавлены от стихийных свалок. С таким заявлением выступил губернатор ставропольского края Владимир Владимиров.

- Это очень важно для развития курортной территории, работу необходимо довести до конца, - отметил глава региона во время рабочей встречи с и. о. министра природных ресурсов СК Андреем Хлопяновым.

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, на средства нацпроекта "Экология" в 2020 году провели рекультивацию закрытых ранее свалок в Светлограде и Кисловодске. В 2021-м работы запланированы в Нефтекумске и Лермонтове, в 2022-м - в Железноводске и Пятигорске.

Как заявили корреспонденту "РГ" в краевом министерстве природных ресурсов, существует региональный кадастр, в котором числится 269 объектов. К ним относятся 10 действующих полигонов, 50 эксплуатируемых несанкционированных свалок и 209 закрытых. В КМВ три действующих полигона и три закрытых - в Пятигорске, Железноводске и Лермонтове. Во сколько обойдется рекультивация последних, сказать сейчас невозможно. Необходимо просчитать стоимость работ на каждом объекте.

"Свалки по-своему уникальны. Для расчета стоимости рекультивации специализированные организации проводят проектно-изыскательские работы, затем готовят проектно-сметную документацию, которая должна получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и заключение о достоверности определения сметной стоимости", - подчеркнули в ведомстве.

Для расчета стоимости рекультивации специализированные организации проводят проектно-изыскательские работы, а затем готовят проектно-сметную документацию

Финансирование зависит от многих параметров - площади полигона, количества отходов, расположения объекта, срока его эксплуатации. Кроме того, после рекультивации свалки территорию должны привести в соответствие с ее первоначальным статусом - земли сельхозназначения, населенного пункта и так далее. Но суммы на рекультивацию в любом случае всегда внушительные. Так, в этом году всего на две свалки запланировано потратить 195 миллионов рублей. Большая часть средств - 136 миллионов - уйдет на действующий полигон ТБО в Лермонтове.

Что касается незаконных свалок, то в министерстве утверждают, что большинство из них являются, по сути, навалом мусора. Точное число их назвать никто не может, при том что некоторые навалы разрастаются до таких размеров, что в итоге превращаются в настоящие полигоны.

- На такие свалки свозят в основном строительные отходы. Проверки, проведенные прокуратурой, показали массовые нарушения законодательства в этой сфере. Поэтому будет усилен надзор за соблюдением закона, когда речь идет об утилизации строительных отходов, - заявил ставропольский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Белевцев.

В прошлом году впервые были возбуждены два уголовных дела по таким фактам. Речь идет о создании свалки на территории Неженского сельсовета и возле поселка Горного. Обе находятся в Предгорном районе (тоже относится к региону Кавминвод).

- Однако быстро наказать за создание нелегальных полигонов практически невозможно, - пояснил эксперт ОНФ Алексей Гридчин. - Кроме того, наша правовая система не позволяет предотвращать такие преступления. Она срабатывает, только когда уже есть нарушение. А ущерб тем временем накапливается.

Так, вблизи рынка "Лира" в Предгорном районе двухметровый слой мусора просто засыпали грунтом. Экологический ущерб, согласно расчетам надзорного ведомства, превысил 26 миллионов рублей. Уголовное дело по данному факту не возбуждали. Как рассказал Гридчин, компанию, которой принадлежит этот участок, пытаются через суд обязать ликвидировать навалы мусора за свой счет.

- Прокуратура подала иск к организации. Но что делать, если у нее, предположим, на счете нет средств на ликвидацию такой свалки? Правового механизма, чтобы заставить руководителя компании заплатить за причиненный ущерб, в законодательстве не существует, - посетовал эксперт ОНФ.

На вопрос, как можно было бы решить эту проблему, он ответил, что тут важны три момента. Первый - это неотвратимость наказания. Второй - реализация "мусорной" реформы, которая предполагает переработку до 90 процентов отходов. Третий - разработка необходимых нормативно-правовых актов, которые помогут действеннее бороться с нарушителями. Иначе попытка избавиться от всех свалок в Кавминводах превратится в битву с Лернейской гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастало две новых.

Кстати

По мнению ученых, на территории Кавминвод действительно не должно быть ни одной свалки. Еще в 70-х годах прошлого века в минеральных источниках стали попадаться продукты разложения бытовых отходов с полигонов. Все свалки решили ликвидировать и построить мусоросжигательный завод. Он появился в 1987 году и работает до сих пор. Вот только его оборудование давно устарело и к его экологичности тоже много вопросов. На модернизацию же необходимы сотни миллионов рублей.