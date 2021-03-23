На Ставрополье начали выпуск экологичной упаковки для продуктов

В Буденновском районе ставропольская компания наладила производство экологичной посуды и упаковки: однослойных стаканов для горячих и холодных напитков, бумажных пакетов разного формата для фасовки сыпучих товаров. Удачное ли сейчас время для реализации подобных инициатив, выяснил корреспондент "РГ".

Выйти на проектную мощность предприятие намерено до конца 2021 года. Здесь позаботились и о закупке оборудования, которое наносит на пакеты и стаканы рисунки. Такая услуга может понадобиться будущим клиентам - владельцам кафе, магазинов, кулинарий.

- В перспективе руководство предприятия планирует модернизировать мощности цеха и увеличить отгрузки. Сейчас продукция поставляется в основном заказчикам из Ставрополья, часть идет в Краснодарский край. В случае дальнейшего развития география поставок может быть расширена, - сообщил глава минпрома региона Виталий Шульженко.

Рынок бумажной и другой экологичной упаковки в России, по мнению экспертов, очень перспективен и в ближайшие годы будет только расти. Пластик, который сейчас всюду на полках магазинов, очень медленно разлагается и наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Он накапливается в морях, океанах и на пляжах по всему миру. Его частицы находят в организмах многих морских обитателей - черепах, тюленей, китов, рыб и моллюсков. Это значит, что пластик попадает и в организм человека вместе с пищей.

Сокращение выбросов и снижение класса опасности отходов - мировой тренд. Большинство развитых стран сейчас совершенствует законодательство, чтобы максимально снизить выпуск одноразового пластика. Это также один из приоритетов госполитики в сфере обращения с отходами России, однако пока в РФ нет законодательного ограничения на производство данной продукции.

16 марта во время форума "Чистая страна" заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что кабмин сейчас разрабатывает запрет на одноразовый пластик, в том числе на посуду.

- Нужно запретить выпускать и использовать неперерабатываемые материалы. А к 2030 году необходимо из всей массы отходов извлекать 50 процентов вторичного сырья. Это позволит сократить в два раза количество захороненного мусора и при этом добиться значительного снижения использования первичных ресурсов, - отметила Абрамченко.

Специалисты считают, что закона о запрете или об ограничении использования одноразовой пластиковой посуды следует ждать в течение ближайших двух лет. Стоит отметить, что идею отказаться от вредного материала обсуждают в России не первый год. Еще в конце 2019-го начинали разрабатывать законодательные поправки с целью ограничить продажу или выдачу таких пакетов в магазинах, но пандемия эти планы затормозила.

Как рассказал корреспонденту "РГ" директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, крупные ритейлеры страны стараются сократить оборот пластика, однако пока серьезного прогресса нет.

- В 2019 году крупнейшие ритейлеры России, отраслевые ассоциации АКИТ и АКОРТ подписали меморандум о совершенствовании экологических практик с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Он предполагает сокращение использования пластиковой упаковки, хотя согласно последним исследованиям биоразлагаемый пластик вредит природе не меньше, чем обычный. Есть стандартные приемы, которые ритейлеры применяют для сокращения оборота пластика. Например, пакеты на кассе делают платными. Это вынуждает многих клиентов пользоваться многоразовой тарой, например матерчатыми сумками. Некоторые ритейлеры полностью отказались от пластиковых пакетов и заменили их бумажными. Также идет сбор упаковки внутри самих магазинов. В тех компаниях, где продают электронику, принимают отслужившую технику, которая тоже по большей части пластико-вая, - пояснил Илья Власенко.

Тем временем в Евросоюзе уже полностью запрещены производство и продажа ряда пластиковых изделий одноразового использования - ложек, вилок, ножей, палочек для еды, трубочек, тарелок, пищевых контейнеров. Кроме того, поставлена цель к 2029 году обеспечить сбор 90 процентов использованных бутылок. При этом к 2025-му как минимум четверть всех бутылок должны изготавливаться из вторсырья, а к 2030 году - треть. Согласно подсчетам европейских экономистов, это позволит сократить расходы Евросоюза на экологию на 22 миллиарда евро. •

Комментарий

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Опыт соседних стран показывает, что можно кардинально сократить употребление одноразовой посуды и упаковки. Например, в Беларуси с первого января 2021 года полностью запретили использовать и продавать такие приборы в кафе, столовых и кулинариях. А страны ЕС вводят запрет на производство пластиковой посуды. Данные практики нужно внедрять и у нас.

Лучшей альтернативой является многоразовая упаковка. В тех сферах, где отказаться от одноразовых пакетов и посуды нельзя, должны использовать перерабатываемую продукцию. Важно, чтобы на ее производство шло вторичное сырье. Задача вполне решаемая, требуется только политическая воля.

Такие изменения соответствуют интересам всех жителей страны. Если продолжать использовать пластик в том же количестве, возникнет масса проблем с утилизацией накопившихся отходов.

Справка "РГ"

По данным Greenpeace, в 2020 году 65 процентов мусора, выброшенного у водоемов России, составлял пластик. В основном это мягкая упаковка для продуктов, крышки и бутылки, влажные салфетки, фасовочные пакеты, пенопласт и стаканчики. 94 процента - одноразовые товары.