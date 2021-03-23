Чуть более года назад этими постановлениями из состава охраняемых территорий выделили участки, позже задействованные в проекте создания велотроп. Однако теперь вернули прежние границы, а значит, проект не соответствует законодательным требованиям, его предстоит доработать и провести экологическую экспертизу.
Как заявил заказчик работ (краевое ГБУ "Стававтодор"), проектная документация была разработана с учетом границ памятников природы краевого значения "Гора Бештау" и "Гора Змейка", утвержденных постановлениями краевого правительства от 30 января 2020 года. После того как региональные власти отменили данные нормативные акты, границы памятников частично совпали с территорией прохождения будущего велотерренкура. А строительство на таких охраняемых территориях запрещено.
В "Стававтодоре" эту ситуацию охарактеризовали как "обстоятельство непреодолимой силы", отмечая, что отмена постановлений делает "невозможным выполнение обязательств учреждения как заказчика по контракту", а в случае заключения контракта исполнитель будет лишен возможности вести работы.
Напомним, распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье в ноябре прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на него правительство РФ в 2021-2023 годах планировало направить более 2,8 миллиарда рублей. Финансирование проекта включили в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
"Новый велопешеходный маршрут объединит курорты Кавказских Минеральных Вод - города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 километров, ширина трассы - восемь метров. На маршруте будет более 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами. Цель проекта - восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках. Кавминводский велотерренкур станет центром притяжения спортсменов, туристов и любителей активного отдыха", - сказано в распоряжении правительства.
То, что такой объект в регионе нужен, мало кто сомневается. Однако вариант, предложенный властями региона, не устроил не только активистов-экологов, но и прокуратуру Ставропольского края, которая обязала исполнителей доработать проект и провести повторную госэкспертизу. Кроме того, он должен пройти и экологическую экспертизу.
Ранее в нескольких городах КМВ состоялись общественные слушания, посвященные будущему велотерренкуру, с участием активистов и местных жителей. Диалог получился напряженный.
- Турпоток на Северный Кавказ растет каждый год. Велотерренкур станет самой протяженной экологической велотропой в Европе. Ставим задачу - во время строительства максимально сохранить природный рельеф, при этом маршрут сделать комфортным для велосипедистов с любым уровнем подготовки, - заявил глава Железноводска Евгений Моисеев. - Этот проект - серьезный вклад в развитие инфраструктуры. Плюс вокруг терренкура будет формироваться новый бизнес, а это рабочие места.
Моисеев перечислил те выгоды, которые получит город благодаря строительству объекта. Так, удастся полностью реконструировать терренкуры до горы Развалка, Каскадной лестницы, поселка Новотерского, к санаторию Русь и от Западного Бювета до горы Железной. На маршрутах обеспечат новое освещение и видеонаблюдение, приведут в порядок туристические домики, вернут на место скульптуры животных. Также обустроят новые места отдыха с нестационарными кафе, сделают павильоны для защиты от дождя с розетками для телефонов и бесплатным WI-FI. Решено также восстановить питьевые бюветы на всем протяжении оздоровительных троп.
Но эти планы не пришлись по душе экспертам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Посетив регион, они высказались против проекта. "Рекомендуем отказаться от планов создания велотерренкура, предусматривающих расширение дорог на особо охраняемых природных территориях, а также укладку асфальта на участках, где он отсутствует", - говорится в документе СПЧ.
- Можно с уверенностью сказать, что отмена тендера - это победа общественности. Тот проект, который предлагали власти региона, нанес бы существенный ущерб экологии. Однако мало кто отрицает, что похожий объект нужен КМВ, но он должен меньше затрагивать окружающую среду и быть более продуманным. Ведь сверхзадача заключается в том, чтобы сделать природу более доступной для отдыхающих, при этом сохранив ее, а не понастроив асфальтированных дорог, - заявил корреспонденту "РГ" активист-эколог Станислав Борозенец.
Кирилл Кузьмин, уполномоченный по правам предпринимателей Ставропольского края:
- С появлением велотерренкура возникнет большое количество ниш для микро- и малого бизнеса: от велоинду-стрии до индустрии гостинично-ресторанного бизнеса. Очевидно, этот объект привлечет значительное количество новых туристов на КМВ. И это будут представители среднего класса из мегаполисов в возрасте 27-45 лет, которые к нам сейчас мало ездят. А ведь они готовы отдыхать не только в выходные, но и приезжать на несколько недель. Сейчас это самый перспективный сегмент на рынке мирового туризма.
На что не перестают указывать общественники и противники велотерренкура, так это технологическое обустройство инфраструктуры будущего объекта. Здесь появятся не только дорожки, но и камеры видеонаблюдения, обзорные площадки, многочисленные торговые павильоны, то есть вдоль всего маршрута придется рыть траншеи для прокладывания линий электропередачи и кабеля для интернета. А ларьки надо устанавливать на армированные бетонные конструкции. И вот тут, предупреждают экологи, строителей поджидает довольно неприятная ловушка.
- Дело в том, что в недрах Бештау, а также в соседних горах-лакколитах содержится урановая руда. Недаром еще не так давно здесь вели разработку урана. Потом рентабельность добычи упала и шахты законсервировали. Но источники ионизирующего излучения никуда не делись, - утверждает общественник Евгений Ефремов.
В соцсетях даже появился ролик: группа экологов прошлась по будущему велотерренкуру и замерила уровень радиации. Выяснилось, что местами он выше 160 микрорентген в час - то есть более чем в три раза перекрывает норму. У авторов видео возник резонный вопрос: если такие показания на поверхности, то что будет, когда рабочие углубятся в почву? Ответа на него пока нет.