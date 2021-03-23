Отменен тендер на строительство велотерренкура в регионе Кавказские Минеральные Воды. Причиной стало то, что руководство региона первого марта 2021 года аннулировало постановления об изменении границ местных заказников.

Чуть более года назад этими постановлениями из состава охраняемых территорий выделили участки, позже задействованные в проекте создания велотроп. Однако теперь вернули прежние границы, а значит, проект не соответствует законодательным требованиям, его предстоит доработать и провести экологическую экспертизу.

Как заявил заказчик работ (краевое ГБУ "Стававтодор"), проектная документация была разработана с учетом границ памятников природы краевого значения "Гора Бештау" и "Гора Змейка", утвержденных постановлениями краевого правительства от 30 января 2020 года. После того как региональные власти отменили данные нормативные акты, границы памятников частично совпали с территорией прохождения будущего велотерренкура. А строительство на таких охраняемых территориях запрещено.

В "Стававтодоре" эту ситуацию охарактеризовали как "обстоятельство непреодолимой силы", отмечая, что отмена постановлений делает "невозможным выполнение обязательств учреждения как заказчика по контракту", а в случае заключения контракта исполнитель будет лишен возможности вести работы.

Напомним, распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье в ноябре прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на него правительство РФ в 2021-2023 годах планировало направить более 2,8 миллиарда рублей. Финансирование проекта включили в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

"Новый велопешеходный маршрут объединит курорты Кавказских Минеральных Вод - города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 километров, ширина трассы - восемь метров. На маршруте будет более 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами. Цель проекта - восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках. Кавминводский велотерренкур станет центром притяжения спортсменов, туристов и любителей активного отдыха", - сказано в распоряжении правительства.

То, что такой объект в регионе нужен, мало кто сомневается. Однако вариант, предложенный властями региона, не устроил не только активистов-экологов, но и прокуратуру Ставропольского края, которая обязала исполнителей доработать проект и провести повторную госэкспертизу. Кроме того, он должен пройти и экологическую экспертизу.

Ранее в нескольких городах КМВ состоялись общественные слушания, посвященные будущему велотерренкуру, с участием активистов и местных жителей. Диалог получился напряженный.

- Турпоток на Северный Кавказ растет каждый год. Велотерренкур станет самой протяженной экологической велотропой в Европе. Ставим задачу - во время строительства максимально сохранить природный рельеф, при этом маршрут сделать комфортным для велосипедистов с любым уровнем подготовки, - заявил глава Железноводска Евгений Моисеев. - Этот проект - серьезный вклад в развитие инфраструктуры. Плюс вокруг терренкура будет формироваться новый бизнес, а это рабочие места.

Распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье в ноябре прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Моисеев перечислил те выгоды, которые получит город благодаря строительству объекта. Так, удастся полностью реконструировать терренкуры до горы Развалка, Каскадной лестницы, поселка Новотерского, к санаторию Русь и от Западного Бювета до горы Железной. На маршрутах обеспечат новое освещение и видеонаблюдение, приведут в порядок туристические домики, вернут на место скульптуры животных. Также обустроят новые места отдыха с нестационарными кафе, сделают павильоны для защиты от дождя с розетками для телефонов и бесплатным WI-FI. Решено также восстановить питьевые бюветы на всем протяжении оздоровительных троп.

Но эти планы не пришлись по душе экспертам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Посетив регион, они высказались против проекта. "Рекомендуем отказаться от планов создания велотерренкура, предусматривающих расширение дорог на особо охраняемых природных территориях, а также укладку асфальта на участках, где он отсутствует", - говорится в документе СПЧ.

- Можно с уверенностью сказать, что отмена тендера - это победа общественности. Тот проект, который предлагали власти региона, нанес бы существенный ущерб экологии. Однако мало кто отрицает, что похожий объект нужен КМВ, но он должен меньше затрагивать окружающую среду и быть более продуманным. Ведь сверхзадача заключается в том, чтобы сделать природу более доступной для отдыхающих, при этом сохранив ее, а не понастроив асфальтированных дорог, - заявил корреспонденту "РГ" активист-эколог Станислав Борозенец.

Мнение

Кирилл Кузьмин, уполномоченный по правам предпринимателей Ставропольского края:

- С появлением велотерренкура возникнет большое количество ниш для микро- и малого бизнеса: от велоинду-стрии до индустрии гостинично-ресторанного бизнеса. Очевидно, этот объект привлечет значительное количество новых туристов на КМВ. И это будут представители среднего класса из мегаполисов в возрасте 27-45 лет, которые к нам сейчас мало ездят. А ведь они готовы отдыхать не только в выходные, но и приезжать на несколько недель. Сейчас это самый перспективный сегмент на рынке мирового туризма.

Тем временем

На что не перестают указывать общественники и противники велотерренкура, так это технологическое обустройство инфраструктуры будущего объекта. Здесь появятся не только дорожки, но и камеры видеонаблюдения, обзорные площадки, многочисленные торговые павильоны, то есть вдоль всего маршрута придется рыть траншеи для прокладывания линий электропередачи и кабеля для интернета. А ларьки надо устанавливать на армированные бетонные конструкции. И вот тут, предупреждают экологи, строителей поджидает довольно неприятная ловушка.

- Дело в том, что в недрах Бештау, а также в соседних горах-лакколитах содержится урановая руда. Недаром еще не так давно здесь вели разработку урана. Потом рентабельность добычи упала и шахты законсервировали. Но источники ионизирующего излучения никуда не делись, - утверждает общественник Евгений Ефремов.

В соцсетях даже появился ролик: группа экологов прошлась по будущему велотерренкуру и замерила уровень радиации. Выяснилось, что местами он выше 160 микрорентген в час - то есть более чем в три раза перекрывает норму. У авторов видео возник резонный вопрос: если такие показания на поверхности, то что будет, когда рабочие углубятся в почву? Ответа на него пока нет.