На Ставрополье презентовали территориальный бренд Северного Кавказа

В Железноводске состоялась официальная презентация территориального бренда Северного Кавказа, разработанного Северо-Кавказским федеральным университетом. Стратегическая цель проекта - формирование визуальной идентичности Северного Кавказа и содействие повышению его привлекательности для туристов, инвесторов и широкой общественности.

Северо-Кавказский федеральный университет выступил с инициативой разработки нового территориального бренда. Для определения представлений общественности о Северном Кавказе были проведены маркетинговые исследования, целевыми группами которых стали жители России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Выяснилось, что Кавказ у многих ассоциируется с двумя символами - море и горы. Это и определило смысловое наполнение знака. Главными достопримечательностями региона респонденты называли Эльбрус, Сулакский каньон и Дербент. Характерными особенностями региона - гостеприимство, богатую культуру и первозданную природу.

Ключевые посылы проекта:

"Северный Кавказ - горы возможностей" (для бизнеса и самореализации);

"Северный Кавказ - горы гостеприимства" (для туристов);

"Северный Кавказ - горы долголетия" (для потребителей товаров).

Эти посылы будут воплощены в коммуникационных проектах, способствующих развитию территории: на деловом, туристическом, информационно-аналитическом и профессионально-кадровом интернет-порталах.

- Концепция бренда Северного Кавказа является инициативой СКФУ. Скорее это вызов самой туристической индустрии. Ряд туристически привлекательных регионов России имеют подобные бренды, и мы решили пойти по пути существующей практики. Наши ученые и эксперты проводили консультации с представителями федеральных органов исполнительной власти, которые отвечают за реализацию государственной политики в сфере туризма, и с академическим экспертным сообществом. В итоге пришли к выводу, что надо брать инициативу на себя, если хочешь сделать что-то полезное для развития туристической отрасли в СКФО, - говорит ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Было отмечено, что федеральный университет возьмет на себя роль оператора в продвижении созданного территориального бренда. В рамках проекта планируется брендирование товаров, произведенных на Северном Кавказе, проведение крупных событийных мероприятий, а также разработка линейки брендированной сувенирной продукции для туристов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом