Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности - один из факторов роста конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. На Ставрополье в укрепление технической базы таких цехов ежегодно вкладывают колоссальные суммы.

В нынешнем году модернизация запланирована на предприятиях "Сыродел" "Крупа Юга", "Система", "Компания "Витал Продукт", "Винсадский молочный завод".

- Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности невозможно без решения системных проблем отрасли, модернизации и технического перевооружения, внедрения инноваций. Это позволит увеличить выпуск продукции, повысить ее качество, расширить ассортимент, - отметил председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края Денис Полюбин.

В 2019 году два предприятия региона прошли техническое перевооружение, на что было потрачено 1,4 миллиарда рублей. Зеленокумский пивоваренный завод установил новые линии розлива безалкогольной продукции, а в компании "Рокадовские минеральные воды" полностью заменили устаревшие производственные фонды. В 2020 году обновили цеха еще нескольких предприятий. На Пятигорском молочном комбинате открыли линию розлива молока производительностью более 12 тысяч бутылок в час. Оборудование также заменили на предприятиях "Холод" и "Ставропольсахар".

- Сейчас около 10 процентов всех инвестиций в этой отрасли идет на модернизацию. Бизнес получает федеральную и региональную поддержку, льготные кредиты. Сумма, которую в этом году планируют вложить, составляет миллиард рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию СК Галина Попова.

Частично модернизации помогут краевые программы помощи производителям. Региональный Фонд развития промышленности сейчас реализует программы "Пищевик", "Экспортный потенциал" и "Комплексное решение". Они предусматривают предоставление льготных займов сроком до пяти лет в размере от 2,5 до 20 миллионов рублей. Деньги можно потратить на приобретение оборудования. Однако одно из обязательных условий - софинансирование со стороны частных инвесторов.

Если оборудование для технологического обновления закупается отечественное, то ставка льготного займа может быть снижена еще на два-четыре процента

Так, в 2020 году предприятие "ОГЗАР" - единственная в России компания, изготавливающая мясные сыровяленые деликатесы вручную, - увеличила выпуск продукции до 6,8 тонны, что на 10 процентов больше, чем в 2019-м. Достигнуть таких результатов помог льготный заем почти на четыре миллиона рублей, еще 690 тысяч рублей в обновление вложила сама компания на условиях софинансирования. Средства были направлены на приобретение оборудования для нарезки. Новый станок позволил автоматизировать один из самых трудозатратных технологических процессов.

- Сегодня продукция предприятия представлена практически во всех регионах России. Кроме того, успешно идет экспорт в Казахстан. Прорабатывается возможность выхода на новые зарубежные рынки, - сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко.

Кстати, если оборудование для технологического обновления закупается отечественное, то ставка льготного займа может быть снижена еще на два-четыре процента. Например, компания "Система", которая будет модернизирована в этом году, получила кредит по программе "Комплексное решение" под один процент годовых. На предприятии делают жареные семечки и благодаря модернизации увеличат производство более чем на три тысячи тонн в год. Оборудование закупят на 20 миллионов рублей, кстати, произведенное также на Ставрополье.

Сейчас в России оказывают дополнительную поддержку предприятиям, занимающимся выпуском такой техники.

- В августе 2019 года была утверждена Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ. Она предусматривает троекратный рост поставок продукции отечественного пищевого машиностроения к 2030 году, - сообщил ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. - Согласно стратегии, рост будет обеспечен как за счет увеличения доли товаров отечественных производителей на внутреннем рынке оборудования до 62 процентов, так и за счет роста экспорта техники. Правительством РФ принято постановление, которое предусматривает предоставление покупателям скидок при покупке пищевого оборудования.

К декабрю 2020 года минпромторг РФ заключил 29 соглашений с производителями о предоставлении им субсидий, которые позволят предоставить покупателям пищевого оборудования скидки. Всего в прошлом году на реализацию программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2,5 миллиарда рублей. Владельцы предприятий пищевого машиностроения могут рассчитывать и на другие виды поддержки, например льготное финансирование, преференции, компенсации.

- Несомненно, данные предприятия необходимо развивать - не просто расширить номенклатуру, но и выпускать передовое оборудование, отличающееся высокой эффективностью, меньшим потреблением электроэнергии, автоматизацией, низкими потерями. В результате они повысят свою конкурентоспособность и нарастят обороты, - считает Дмитрий Баранов. - Но основную нагрузку предприятия должны взять на себя, не исключено, прибегнув к заемным средствам. Поддержка со стороны федеральных и региональных властей имеет смысл в том случае, если она положительно скажется на социально-экономической ситуации в местах расположения предприятий, благоприятно отразится на финансовом состоянии заводов. Причем не обязательно она должна выражаться в выделении денег. Речь идет также об организационных и административных мерах, предоставлении различных льгот, выполнении каких-либо работ за счет государства. Естественно, что в зависимости от конкретных условий помощь будет оказываться как на возмездной основе, так и на безвозмездной.

Кстати

Техническая модернизация должна помочь увеличить экспорт ставропольской пищевой продукции. В 2020 году он превысил 225 миллионов долларов. Согласно данным комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности края, география поставок - более 50 стран. Самой востребованной за рубежом оказалась ставропольская масложировая, мясная и молочная продукция. К примеру, молочный комбинат "Ставропольский" поставляет пищевую лактозу в Азербайджан и Грузию, замороженные творожную массу и сырки - в США. Ставропольский пивзавод наладил экспорт питьевой воды и лимонадов в Азербайджан, США и Израиль.

К 2024 году край намерен увеличить вывоз продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 3,5 раза. Достичь этого показателя можно путем наращивания производства пищевых продуктов и напитков. В отрасли намечена реализация 17 инвестиционных проектов стоимостью более 40 миллиардов рублей.