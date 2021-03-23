Горные снайперы на полигоне в Карачаево-Черкесии отработали способы "групповой охоты" на условного противника. Особое внимание при подготовке уделялось действиям стрелков ночью и на рассвете.

Снайперы в армии всегда играют особую роль как во время ведения боевых действий, так и в ходе разведывательно-диверсионных операций. Приоритетной задачей стрелков является ликвидация командного состава, экипажей машин, артиллерийских и минометных расчетов, что позволяет деморализовать и дезорганизовать противника. В войсках качеству подготовки стрелков уделяется особое внимание. Свое мастерство снайперы оттачивают на стрелковых полигонах, а также в ходе специальных учений. Так, на ночных тренировках на горном полигоне Кобу-Баши горные снайперы Южного военного округа отрабатывали способы ведения боя в обороне и наступлении. Снайперы действовали по одному, в парах, группах, а также в составе разведывательно-диверсионных подразделений.

Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, при подготовке стрелков разыгрывались различные тактические эпизоды. Так, сначала группы снайперов должны были действовать в составе разведывательных патрулей.

Их задачей было вести так называемые беспокоящие действия во время движения автоколонн противника, которые передвигались к переднему краю. Во время этого эпизода снайперы должны были выборочно уничтожать командиров условного противника.

Затем стрелки приступили к "групповой охоте" в горах. Снайперы, оставаясь незамеченными, должны были "уничтожить" всю появляющуюся живую силу и легкобронированную технику противника.

"Особое внимание уделялось поражению целей ночью и в утренние сумерки, а также методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытному покиданию района выполнения задания", - рассказал начальник пресс-службы.

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих. Было задействовано около 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации.