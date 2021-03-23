Малый бизнес столкнулся с ощутимой нехваткой кадров. И это обернулось для него двойной проблемой, уверяют предприниматели. Корреспонденты "РГ" разбирались в ситуации.

Опрос показал: в основном люди знают об ответственности за махи-нации с пособием по безработице. Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Бизнес: версия первая

Сотрудники малых компаний еще в первую волну пандемии начали активно увольняться и оформлять статус безработных. Особенно это коснулось тех фирм, где реальные зарплаты ненамного отличаются от пособия по безработице.

С апреля 2020 года, напомним, его максимальный размер был увеличен с 8 до 12,13 тысячи рублей в месяц, а минимальный - с 1,5 до 4,5 тысячи (с 2021 года, правда, минималка в первые три месяца поднялась до пяти тысяч, а в последующие три - вернулась к 1,5 тысячи).

И, похоже, считают предприниматели, многие задали себе вопрос: "А стоит ли искать работу, раз можно получать пособие - более 12 тысяч?" Да еще подработать, например, маникюром, шитьем, передержкой животных, репетиторством, ремонтом, да мало ли чем... Причем неофициально, без уплаты налогов. Тем более оформить статус безработного можно без лишних формальностей.

Это явление достигло такого масштаба, бьют тревогу предприниматели, что малый бизнес особенно в торговле, общепите, сфере услуг, все больше и больше испытывает нужду в кадрах. И это принесло компаниям сразу две проблемы: финансовую и производственную.

Кредиты попали в штат

Первая проблема связана с кредитами. В условиях пандемии государство оказало бизнесу значительную помощь в виде различных субсидий, кредитов и других льгот.

Это позволило многим спасти свой бизнес. Они брали кредиты под нулевую ставку на выплату зарплат сотрудникам в первые, самые трудные, месяцы после изоляции. Особенно популярным был кредит под два процента на восстановление деятельности, сообщил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его взяли 38,6 процента предпринимателей.

Но у всех этих льгот есть одно существенное условие. Необходимо сохранить не менее 90 процентов штата компании. Тогда возвращать кредиты не надо. Но, как сказал бизнес-омбудсмен, "происходят процессы, которые предприниматели не могут сами контролировать". Борис Титов предложил снизить планку сохранения штата до 80 процентов.

Вторая проблема касается набора новых сотрудников на место ушедших. О вакансиях сейчас надо обязательно сообщать в службу занятости - иначе штраф. И приходится проводить собеседования с присланными кандидатами. Надо выделять для этого сотрудника, тратить время на тех, кто не собирается устраиваться на работу - статус безработных на данный момент их вполне утраивает.

Безработные: версия вторая

В Калининградской области работодатели действительно столкнулись со сложностями, пытаясь закрыть низкооплачиваемые вакансии. Мало кто хочет трудиться 13-18 тысяч рублей, если можно получать пособие в 12 тысяч и искать более доходное место работы.

Впрочем, тезис бизнеса, что многие специально уволились ради пособия и серой подработки, подтвердить не удалось. Да и статистика говорит о другом.

На пике - в сентябре 2020-го - безработными признали 36,5 тысячи человек. И более половины из них, по данным регионального министерства соцполитики, до этого долго не работали. Ранее их было лишь 800.

Разгадка проста. Увеличение размера пособий и упрощенный порядок подачи заявлений дали стимул тем, кто долго не работал, встать на биржу труда.

И даже те, кто до пандемии трудился, а потом уволились, вовсе не похожи на охотников за пособиями. "Я более десяти лет работал на фирме, - рассказал один их опрошенных "РГ" житель Зеленоградска Александр. - Получал 45 тысяч, только 20 - белыми. В пандемию вторую часть платить перестали. Так я оказался на бирже труда".

Свои аргументы у безработной из Ставрополья Елены Бондаренко: "Не думаю, что увольняться ради пособия и нелегальной работы очень выгодно. За такое ведь могут наказать. Деньги придется возвращать. А нелегальная работа - это куча проблем. Ни декрета, ни отпускных. Ради чего подставляться?"

Наш опрос показал, что люди в основном прекрасно знают об ответственности за такие махинации, которые законом квалифицируются как мошенничество. Статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает, помимо возврата пособий, еще и штраф в 120 тысяч и лишение свободы на два года. Поэтому перспектива так рисковать может привлечь только самых отчаянных или недалеких людей.

Служба занятости: версия третья

В службе занятости Ставропольского края не скрывают, что количество подобных нарушений значительно увеличилось после марта 2020 года.

Число безработных, получивших пособие обманным путем (была неформальная занятость), составило 2061 человек, в 2019 году таких было всего 8. Но то, что нарушители обнаружены, не лишний раз доказывает, что легкой наживы не получится. Служба занятости и трудовые инспекции начеку, чтобы махинации не превратились в массовое явление. Это линия обороны во всех регионах.

В Ростовской области даже добились снижения безработицы. Сейчас на бирже труда стоит на 15,5 процента меньше людей, чем в октябре 2020 года. "Нам это удалось за счет увеличения числа заявляемых работодателями вакансий", - пояснил начальник управления госслужбы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян. И что особенно важно, средняя заработная плата по ним составляет 25,7 тысячи рублей.

Все дело - в зарплате?

Как говорится, мы выслушали мнение всех сторон. Подведем итоги? Возможно, среди официальных безработных и есть люди, которые решили, что им выгоднее получать пособие. Только вряд ли старая работа была так уж хороша.

Сложно представить, что кто-то в здравом уме откажется от зарплаты в 45 тысяч рублей ради 12 тысяч, которые выплачивают временно. А зарплату в 13 тысяч сменить на пособие, пожалуй, можно. Вопрос в том, кого в этом винить? Работника? Или компанию, которая мало платит?

Зарплату в 13 тысяч рублей сменить на пособие по безработице, пожалуй, можно. Но кого в этом винить? Работника? Или того, кто так платит?

Вывод: зарплаты на предприятиях должны составлять конкуренцию пособию по безработице. То есть быть выше 12,13 тысячи в месяц. Тогда не будет проблем с увольнениями. А значит, и с выплатами льготных кредитов. И новых сотрудников найти будет легче.

Однако в любом случае самым уязвимым здесь остается микробизнес. При небольшом количестве сотрудников потеря даже одного-двух из них может разом снизить установленную планку в 90 процентов. Вот им, возможно, и надо ее снизить до 80 процентов. А остальным - по ситуации, ведь в каждом конкретном случае она может быть разная.