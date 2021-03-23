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23.03.2021 13:00

Заповедный путь к нарзану

Текст: Анна Юркова (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 60(8411)
В Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике обустроят необычную экологическую тропу к нарзанным источникам - дорогу протяженностью 20 километров можно будет преодолеть на автомобиле.
На горных кавказских дорогах туристов ожидает немало ярких впечатлений. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости На горных кавказских дорогах туристов ожидает немало ярких впечатлений. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
На горных кавказских дорогах туристов ожидает немало ярких впечатлений. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Любители дикой природы, очевидно, удивятся: как режим заповедной территории согласуется с бензиновыми выхлопами? Ответ кроется в сложной конфигурации границ особо охраняемой природной территории (ООПТ). При ее формировании в 1976 году обширные пастбища в верховьях реки Черек и дороги для прогона скота были вычленены, и таким образом внутри заповедного массива образовались анклавы. Охраняемый нарзанный источник, о котором идет речь, расположен рядом с выпасами, и к нему есть восстановленная дорога федерального значения Урвань - Уштулу.

Фото: iStock
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- Создание экологического маршрута - вынужденная мера, так как природные уголки из-за большого наплыва туристов испытывают огромную нагрузку, - рассказал и. о. директора Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника Мужигит Аккиев. - Чтобы цивилизованно контролировать поток гостей, мы и решили обустроить вдоль дороги специальные места, где водители смогут остановиться, осмотреть окрестности, сфотографироваться. На стоянках установим скамейки. Также оснастим маршрут информационными указателями и аншлагами.

До ремонта дороги в 2013 году в красивейшее урочище Уштулу могли добираться редкие туристы на внедорожниках, теперь же с появлением асфальтового покрытия Верхне-Балкарский участок заповедника стал доступен практически всем. Точкой притяжения служат не только нарзанные источники (кстати, представляющие собой интересный объект и с эстетической точки зрения), но и величавые пики Главного Кавказского хребта. Ведь в заповеднике сосредоточены все "пятитысячники" страны, за исключением Эльбруса и Казбека. Также на его территории находится знаменитый альплагерь "Безенги", который восходители прозвали "Малые Гималаи" за крутизну вершин и панцири ледников, сползающих в долины. Сейчас лагерь - учебно-спортивная база для спортсменов и комфортабельный курорт с гостиничными корпусами и настилами под палатки.

Сейчас в заповеднике четыре официальных маршрута - к подножию ледников Мижирги и Безенги, горе Боран Кош и нарзанному источнику в Башиль-Чегемском лесничестве

- Пандемия коронавируса вызвала всплеск внутреннего туризма - люди стали охотнее путешествовать по родной стране, - отмечает Мужигит Аккиев. - В наш заповедник чаще приезжают туристы из соседних регионов - Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. За последние три года мы приняли около 250 тысяч человек. Помимо знаменитого альплагеря для гостей работают турбазы "Башиль" и "Чегем", расположенные в одноименных ущельях в верховьях реки Чегем в окружении уникального соснового бора. Мы только начали развивать экологический туризм - первый маршрут открыли всего четыре года назад. Чтобы сделать такой вид отдыха комфортным и безопасным, нужна новая инфраструктура и организованный вывоз мусора, который неизбежно скапливается на массовых стоянках. Пока такие вопросы решаем в частном порядке. Из альплагеря профессиональные восходители, как правило, уносят мусор с собой. А вот на дороге на Верхне-Балкарский участок в прошлом году несколько раз проводили субботники.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Сейчас в заповеднике четыре официальных маршрута. Один из них протяженностью 5,2 километра ведет прямо к подножию красивейшего ледника Мижирги в районе Безенгийской стены. Второй проходит по сложному рельефу с обилием льда и завершается у горы Боран Кош. Третий и четвертый ведут к леднику Безенги и нарзанному источнику в Башиль-Чегемском лесничестве. Руководство заповедника планирует предложить еще восемь маршрутов и привлечь к работе профессиональных специалистов.

Туристический сезон на высокогорье короткий - с июня по сентябрь, однако многие природные достопримечательности заповедника открыты круглый год. Некоторые поклонники активного отдыха специально приезжают в Безенги встречать Новый год. Кстати, с января нынешнего года приказом федерального министерства природных ресурсов установлена плата за пропуск на территорию ООПТ - стоимость билета для каждого посетителя составляет 150 рублей. При этом количество проводимых дней в походе не ограничено. Для сравнения: в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (включает территории Карачаево-Черкесии, Республики Адыгея и Краснодарского края) необходимо оплачивать каждый день при передвижении на маршруте. Стоимость составляет 300 рублей в сутки. •

Справка "РГ"

Кабардино-Балкарский заповедник образован в 1976 году для сохранения и изучения высокогорных природных комплексов северной части Центрального Кавказа. Его нынешняя площадь - 82 тысячи гектаров, охраняемая зона - 26 тысяч. Самая высшая точка заповедника - гора Дых-тау (5204 метра), самая низшая расположена на высоте 1800 метров. Среди типичных животных местного высокогорья можно выделить кавказского тура, рысь, волка, шакала, лисицу, лесную кошку. Есть свидетельства о встречах с кавказским барсом.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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