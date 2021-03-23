Завершено расследование уголовного дела террористов из Ингушетии

Во вторник, 23 марта, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении работы над резонансным уголовным делом в отношении 12 участников террористического сообщества в Ингушетии. Его организатором и руководителем является Хасан Полонкоев. Расследованием криминальной истории занимались в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ.

Петренко сообщила, что в зависимости от роли каждого из членов этой группы им предъявлены обвинения в совершении целого ряда преступлений - организации террористического сообщества и участия в нем, террористических актах и организации их совершения, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Следствие установило, что главари террористов намеревались подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в Ингушетии. В их планы также входило нарушение нормального функционирования органов госвласти и социальных институтов.

Петренко рассказала, что руководители террористического сообщества и его участники в 2018-2019 годах подготовили два террористических акта. Они совершили вооруженное нападение на начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

"Совершением этих преступлений обвиняемые, желая посеять страх среди населения, намеревались продемонстрировать мнимое превосходство над органами власти и государственными военизированными формированиями, готовность открыто применять в общественных местах огнестрельное оружие против сотрудников правоохранительных органов и создать видимость их неспособности эффективно охранять общественный порядок", - объяснила официальный представитель Следственного комитета России.

По ее словам, "целями содеянного явились дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу от выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, совершённых и совершаемых организаторами, руководителями, участниками террористического сообщества и лицами из их окружения".

12 января 2019 года на участке автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" террористы обстреляли следовавший из соседней республики автомобиль, в котором ехал Ибрагим Эльджаркиев. Тогда пострадали двое гражданских, один сотрудник полиции получил тяжелые огнестрельные ранения, а боец Росгвардии скончался от них. Сам Ибрагим Эльджаркиев не пострадал.

Второе нападение на него было совершено 2 ноября 2019 года в Москве. Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в одном из городских стационаров, скончались на месте. По данным следствия, и первому, и второму нападению предшествовала длительная слежка за жертвой, в том числе в составе нескольких специально сформированных для этого групп.

В розыск по уголовному делу объявлено еще 13 человек, сообщила Петренко.