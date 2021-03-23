Экономика требует более "агрессивной" политики в лесной сфере

На пленарной сессии Международного форума-выставки "Чистая страна" губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сделал акцент на более "агрессивной" политике в сфере лесовосстановления и проблемах лесоустройства, а также предложил федеральному центру взять на себя часть финансовой нагрузки по очистке лесов от несанкционированных свалок.

- Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количества денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50/50 участвовать в софинансировании, - сказал глава региона.

Считайте сами: за два последних года из областной казны было выделено 300 миллионов рублей для ликвидации 48 несанкционированных свалок. Но "черных" полигонов в 20 раз больше! Так, по данным правительства Поморья, в результате проверок в регионе выявлено 836 таких свалок, причем большая часть - в лесном фонде. Несложно подсчитать: на их уничтожение потребуется более пяти миллиардов рублей.

Более того, ученые бьют тревогу: важно предупредить возвращение старых полигонов, когда на очищенные поляны "по накатанной колее" снова приходят машины с мусором...

- Здесь необходимо комплексное решение, а в первую очередь - устранение причин, по которым возникают такие свалки, - считает заведующий кафедрой лесоводства и лесоустройства САФУ Сергей Коптев. - Возьмем, к примеру, Холмогоры, где сегодня действует официальная свалка: многие бросают мусор рядом, не довозя до нее! Это говорит о необходимости применения высоких штрафных санкций.

Жесткий подход в "таежной" повестке вполне оправдан:

- Мы все знаем выражение "лес - это легкие планеты", и в этом смысле нам надо осознанно подходить к лесопользованию. Это ресурс, который может и должен дать экономике добавленную стоимость, но при этом мы понимаем, что развивающаяся промышленность требует от нас более "агрессивной" политики и в части лесовосстановления, и в части сохранения и передачи этого ресурса нашим детям, - подчеркнул Александр Цыбульский.

Но и для "генеральной уборки", и для лесовосстановления необходима достоверная информация о состоянии зеленых ресурсов.

- Мы до конца не знаем, сколько у нас сегодня лесов. И именно вопросы лесоустройства - это сегодня тема номер один в экологической повестке. Мы должны понять, сколько у нас этого ресурса есть, и, соответственно, тогда уже подходить к его оцифровке, вовлечению в оборот, перспективам выстраивания планов по его коммерческому использованию, - отметил губернатор.

В целом в России примерно 65 процентов данных о состоянии леса имеют сроки давности более 20 лет. Сергей Коптев считает, что на этой платформе сложно назначать лесохозяйственные мероприятия.

- Правда, параллельно есть еще один способ получения информации о лесах - это их государственная инвентаризация. Архангельская область в этом плане - впереди, - говорит эксперт. - Дело в том, что площадь лесов региона покрыта сетью статистических пробных площадей, с которых получается достаточно точная информация о количественных и качественных характеристиках лесов. Но эти материалы не востребованы производством, так как не дают сплошного покрытия. Мы сегодня работаем над тем, как их адаптировать. При всем этом ничто не заменит посещения леса - то есть получения данных с помощью лесоустройства.

На форуме Александр Цыбульский отметил, что регионы самостоятельно с этой задачей не справятся:

- Во-первых, она дорогая; во-вторых, с правовой точки зрения это полномочия федеральной власти, переданные региональной, поэтому свои деньги мы не можем на это тратить по закону.

По оценкам экспертов "РГ", только на территории Поморья для этой работы потребуются миллиарды рублей:

- В соответствии с Лесным кодексом лесоустройство должно проводиться один раз в десять лет, но во многих лесничествах в назначенные сроки оно практически не проводилось, - рассказал "РГ" главный научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН Павел Феклистов. - Все зависит от финансирования. Если прикинуть его стоимость из расчета хотя бы ста рублей за один гектар, а площадь только лишь Архангельского лесничества составляет более одного миллиона, то получится сумма 100 миллионов рублей. Только в одном лесничестве! А всего их на территории области 29.

Лес — это ресурс, который должен давать добавленную стоимость

Эксперты единодушны: ситуация одинаково непростая во всех регионах - для решения проблемы необходима федеральная поддержка. Тем временем в России продолжают увеличивать штат региональных лесных инспекторов и проводят эксперимент по государственному лесному надзору в сфере оборота древесины и противодействию ее нелегальной заготовке. "РГ" уже сообщала о том, что в 2021 году участниками эксперимента стали две области РФ - Архангельская и Иркутская. В Поморье под космическим прицелом окажется почти треть лесного фонда:

- Очень важное направление, которое нам позволяет серьезно снизить антропогенную нагрузку на леса и повысить качество мониторинга. По сути, мы выводим из леса всю тяжелую технику и с помощью технологий в постоянном мониторинге видим изменения, которые происходят с лесами. Для Архангельской области это важно. 65 процентов леса у нас находится в аренде. Это говорит о том, что у нас в лесу есть хозяин. В хорошем, неискаженном смысле этого слова. И мы понимаем, что у нас крупные компании сегодня ведут переработку леса по тому самому замкнутому циклу - никаких отходов от леса и лесозаготовки не остается в лесу. У нас все идет в промышленный оборот, - рассказал губернатор.