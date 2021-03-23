Фрунзенский район стал первым участником нового проекта "РГ"

Фрунзенский район - территория, исторически сложившаяся на месте древних деревень Волковки и Купчиновой, далекая окраина Петербурга в ХVIII-ХIХ веках, ограниченная Обводным каналом, бывшее месторасположение извозчичьих дворов - ныне представляет собой современный городской регион с хорошо развитой инфраструктурой и немалым количеством промышленных предприятий. Район, образованный в 1936 году, занимает сейчас около 38 тысяч квадратных километров, что составляет шесть процентов от общей площади города. Численность населения - около 400 тысяч человек. О том, как прошел для них 2020 год и какие открываются перспективы, рассказал глава администрации Фрунзенского района Константин Серов:

- Конечно, приоритетным направлением развития стала медицина. Пандемия показала обществу истинное значение медицинского труда. Расходы на здравоохранение в районном бюджете были увеличены почти на 60 процентов. Около 30 миллионов рублей потрачено на закупку средств индивидуальной защиты. Были организованы выездные медицинские бригады, районные поликлиники получили дополнительный автотранспорт для обеспечения их непрерывной работы, что помогло врачам обследовать большее количество пациентов. На эти цели пошли 480 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Доходы медработников увеличились на 30 процентов. Около 25 тысяч больных коронавирусной инфекцией получили помощь в амбулаторных условиях.

В декабре в поликлиниках заработали кабинеты вакцинации, появилась возможность записи на прививку через интернет. Пока привиты около 21 тысячи человек.

Многие предприятия района внесли свой вклад в борьбу с пандемией. Завод специальных материалов запустил производство защитных костюмов для медиков, средств индивидуальной защиты. Компания "Ингри" занялась производством антисептиков различного предназначения: отдельно для дезинфекции больших площадей и специально для индивидуального использования, выпуская так называемый карманный септик, рассчитанный на постоянное применение и не вызывающий аллергии.

Как бы там ни было, а жизнь продолжается. На Южном шоссе открылся новый лицей на 825 мест. Завершено строительство ледовой спортивной арены на Пражской улице. Здесь разместилась Академия имени Валерия Харламова.

Сданы в эксплуатацию четыре жилых дома. Девятьсот семей из числа очередников въехали в новые квартиры, получили жилье 48 многодетных семей.

Не остаются без внимания детские дома. С появлением Совета руководителей организаций района, в который входят представители 25 ведущих предприятий, помощь детским домам, Дому ребенка стала значительно эффективнее.

В районе развиваются такие крупнейшие предприятия, как фармацевтическое производство "Полисан", лакокрасочный завод "Тиккурила", производитель промышленного стекла "Акма", мясоперерабатывающий завод "Иней", строительная фирма "Компакт", логистическая компания "НАРТ". Многие из них вышли со своей продукцией и услугами на международный уровень, являясь при этом стратегическими партнерами города. Их вклад в городскую экономику и в создание рабочих мест трудно переоценить. С движением этих компаний вперед район связывает и свои перспективы развития, в том числе со строительством в промышленной зоне "Обухово" завода по производству электроники, которое ведет компания "Макро Групп".

В 2020 году предприятие "Спецтранс N 1" ввело в эксплуатацию мусоросортировочную линию на территории Фрунзенского района. Надо сказать, борьба с несанкционированными свалками ведется в районе давно. В прошлом году потрачено 20 миллионов рублей на вывоз 20 тысяч кубометров отходов с пятнадцати адресов. Теперь посадим там деревья. С наступлением тепла будем сажать сирень и черемуху, березы и клены, как мы это делаем ежегодно в наших парковых зонах.