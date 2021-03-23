Как использовать европейский опыт хранения овощей и фруктов

Логистическая компания "НАРТ" совместно с деловым партнером фирмой "Пулинвест" реализует проект инновационного агропарка. Крупный оптово-распределительный центр (ОРЦ) появится под Петербургом - в пяти километрах от КАД, в районе поселка Петро-Славянка. Общая площадь будущих арендных помещений составит более 150 тысяч квадратных метров.

Новый агропарк раскинется на 57 гектарах. Фото: Архив "НАРТ"

Новый производственно-складской комплекс раскинется на 57 гектарах. Его специализированные корпуса планируется оснастить по последним технологиям длительного хранения продуктов с использованием энергоэффективного холодильного оборудования системы АБХМ, в основе которой инновационный метод получения холода из тепла. Для поддержания необходимого уровня влажности и температуры будет внедрена газоаналитическая система управления. В проекте учитывается голландский и французский технологический опыт складирования.

В состав комплекса войдут восемь многосекционных складов, а также производственная и торгово-офисная часть - торговая галерея площадью более двадцати тысяч квадратных метров, фермерские ряды, бизнес-центр с гостиницей и рестораном, отделением банка, таможенным пунктом и брокерским отделом. Проект предусматривает специальные зоны размещения мини-заводов по переработке и расфасовке плодоовощной продукции. Мощность будущего ОРЦ - более 2,5 миллиона тонн фруктов и овощей в год. Пропускная способность комплекса - четыре тысячи автомобилей в сутки.

Как считает руководитель компании "НАРТ" Руслан Мисиков, необходимость создания подобного высокотехнологичного агропарка с полным циклом производства, значительно сокращающего путь от оптовика к покупателю, от сельхозпроизводителя - к потребителю благодаря использованию новейших технологий хранения и эффективных методов логистики, давно назрела:

- Мы реализуем свежую идею, которую трудно воплотить в условиях уже сложившегося комплекса на Софийской улице. Концепт-проект построен с учетом всех важнейших направлений - от создания максимально удобных условий для работы сетей, которые смогут закупать все необходимое в одном месте, до поддержки мелких производителей-фермеров, получающих доступ к рынку.

В управлении компании "НАРТ" находится крупнейший оптовый складской комплекс для хранения плодоовощной продукции в Северо-Западном регионе - Софийская овощебаза. Производственный потенциал предприятия - 33 корпуса общей площадью 97 тысяч квадратных метров, через его терминалы ежегодно проходит до 60 тысяч тонн продукции. На его долю приходится 70 процентов всех поставок овощей и фруктов в Петербург. По договору с правительством города, компания выполняет функции стратегического партнера, задача которого - создание продовольственного резерва на случай чрезвычайной ситуации.

Необходимость создания подобного агропарка, сокращающего путь от оптовика к покупателю, давно назрела

Расширение бизнеса стало объективной потребностью, исходя из тридцатилетнего опыта работы и изменений, происходящих на рынке, отмечает коммерческий директор компании Марат Баскаев. Одна из проблем агропромышленного сектора, которую поможет решить новая площадка, - сокращение цепочки посредников между товаропроизводителем и конечным потребителем. Надо сказать, политика "НАРТ" всегда была направлена на стимулирование сельхозпроизводителей с предоставлением им более выгодных условий аренды, чем перекупщикам.

Соучредитель проекта, генеральный директор компании "Пулинвест" Эльбрус Мамедов, имеющий большой опыт в агропромышленной сфере, уверен, что благодаря совместной работе удалось оптимизировать все технологические процессы будущего комплекса, привнести свежие решения:

- Мы переняли опыт аналогичных наиболее современных производств в Европе, Африке, Америке, которые мне довелось посетить. Например, использование технологий поддержания разных температурных режимов в одном помещении - от -1 до +14 градусов, что позволяет продлевать срок реализации товара. Наша цель - создать самый современный, наиболее функциональный комплекс в России.

Проект рассчитан на всех участников плодоовощного рынка - как на российских производителей, так и на импортеров, ретейлеров, розничных продавцов. Организация внутренней "нарезки" помещений учтет индивидуальные запросы многочисленных партнеров оператора. Фермерам будут созданы условия в формате кросс-докинг - с возможностью реализовать продукцию прямо с машины без размещения в зоне хранения и без посредников. Фермерские торговые ряды задуманы как павильоны на 300 машино-мест, оснащенные специальным оборудованием для перекрытия зазоров между автомобилем и зоной разгрузки, что позволяет проводить операцию с бережным отношением к товару.

Как рассказал Руслан Мисиков, в планах открытие электронной биржи, чтобы любой производитель мог через нее реализовать свою сельхозпродукцию, а любой желающий мог приобрести ее онлайн в объеме без ограничений, начиная с килограмма и заканчивая десятками тонн. Такая общедоступность торговых сделок будет способствовать снижению цен на рынке или хотя бы их стабилизации, считает руководитель компании.

Необходимой частью нового ОРЦ станет специальная лаборатория, не только контролирующая качество товара, но и помогающая его распродать благодаря сопровождающему описанию полезного содержания и вкусовых качеств, интересующих потенциального покупателя.

Плодоовощной рынок продолжает расти. Годовой объем импорта в Россию составляет 7,5 миллиона тонн на сумму свыше пяти миллиардов долларов. Примерно 60 процентов от этого проходит через Петербург как портовый город. С появлением агропарка часть грузового потока будет перенаправлена туда, снизив нагрузку на Софийскую улицу и дорожную сеть города в целом.

Строительство подобной высокотехнологичной площадки позволит создать около 4500 новых рабочих мест, а также привлечь других импортеров и региональных производителей овощей и фруктов. Предполагается, что проект может стать ключевым звеном в развитии АПК Северо-Западного региона.