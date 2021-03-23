Регионы Северо-Запада готовятся к паводку, который из-за снежной и холодной зимы может стать сложнейшим за последние несколько лет. В большинстве субъектов округа весенние ледовые явления ожидаются в конце марта, апреле и мае. Специалисты уже приступили к мероприятиям, призванным минимизировать негативные последствия половодья. Причем речь идет не только о работах на льду, но и о реконструкции мелиоративных объектов.

В Вологодской области уровень воды в реках по состоянию на начало марта превысил среднегодовые значения. А высота снежного покрова на полевых маршрутах отклонилась от нормы на 110-130 процентов. Под снегом сохраняется высокая влажность почвы. То есть воде некуда будет уходить, когда снег начнет таять.

Наибольшему подтоплению, как показало обследование водных артерий, подвержены города в Великоустюгском муниципальном районе - Великий Устюг и Красавино. Это связано с интенсивным ростом уровней воды в период половодья и одновременным прохождением ледохода на реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина.

Однако и в региональном центре весенний период не будет простым. По состоянию на 10 марта высота снежного покрова в бассейне реки Вологды достигла 59 см, что составляет 138 процентов от нормы. Причем зимняя погода, по словам заместителя руководителя Вологодского гидрометцентра Юлии Смелковой, прогнозируется и в марте, в том числе речь идет о снегопадах.

Глава региона Олег Кувшинников призвал профильные органы власти и муниципалитеты приступить к чернению льда, ледорезным и взрывным мероприятиям еще в начале марта. Тогда же на Вологодчине началась работа по развертыванию сети пунктов временного размещения граждан, закупке продовольствия и необходимых промтоваров. Еще раньше протестировали системы экстренного оповещения.

- В декабре 2020 года были закуплены три тонны взрывчатых веществ и средства взрывания, - сообщил председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности региона Александр Колычев. - В настоящее время проводится закупка дополнительных пяти тонн взрывчатки, еще три тонны резервируются у поставщика для экстренного получения в случае необходимости.

Заблаговременно готовятся к паводку и в региональном управлении МЧС. Центр приема и обработки космической информации, который занимается мониторингом весенних процессов, работает в усиленном режиме.

В Калининградской области такой морозной и снежной зимы, как в сезоне-2020/21, не было более десяти лет. Год назад водоемы самого западного российского региона даже не покрылись льдом, поскольку минусовая температура держалась считаные дни. Да и снег выпадал всего несколько раз. В текущем году снежным был не только январь и февраль, но и март.

Период таяния снега - это испытание для региональной мелиоративной системы. Дело в том, что Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения и является единственным субъектом РФ, где мелиорированы практически все сельскохозяйственные земли. На долю эксклава приходится 23 процента осушаемых земель страны и 70 процентов польдерных земель, то есть участков, расположенных ниже уровня моря.

После распада СССР мелиоративная отрасль более 20 лет работала в режиме хронического недофинансирования, но в последние годы ситуация начала меняться. Так, в 2020-м областной и федеральный бюджеты выделили 781,3 миллиона рублей на восстановление мелиоративного комплекса региона. Речь идет и о ремонте каналов, и о химической мелиорации, и о приведении в порядок гидротехнических сооружений.

К примеру, в прошлом году прошла реконструкцию насосная станция в Полесском округе, которая не функционировала почти 20 лет.

Прямая речь

Дмитрий Кириллов, первый заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов:

- Наша задача - не допустить чрезвычайных ситуаций или постараться предупредить их. Пока серьезных опасений нет, всех руководителей бассейновых водных управлений прошу следить за ситуацией на водохранилищах, которые находятся в их зоне деятельности.