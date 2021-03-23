Петербургские производители шлют горожанам жизнеутверждающий месседж

Кумулус - так называется оттенок светло-голубой краски от компании Tikkurila, объявленный ею цветом 2021 года. По мнению дизайнеров, этот цвет внушает спокойствие и надежду на лучшее будущее, настраивает на умиротворение и способность разглядеть за облаками ясное небо.

Десять беличьих шкурок

В переводе с латинского cumulos означает кучевые облака, которые, рассеявшись, должны представить взору голубые небеса. Такой обнадеживающий подтекст вкладывают в свою поднимающую настроение идею производители красок, представители одного из первых зарубежных предприятий, локализованных в постперестроечный период в России. Завод Tikkurila появился в Петербурге в 1995 году во Фрунзенском районе. Позднее, пройдя сертификацию, предприятие было включено в реестр российских производителей.

Название бренда происходит от имени финской деревушки Гельсингфорсского уезда, где в 1862 году некий промышленник по имени Андерс Лоренц Мунстерхьелм пристроил к своей мельнице на порогах реки Керава маслобойню, выпускающую олифу из льняных и конопляных семян. С нее-то все и началось. В переводе с местного наречия Tikkurila означает "десять беличьих шкурок", служивших, как предполагается, неким мерилом в ходе натурального обмена в незапамятные времена. В 1919 году при маслобойне появился цех по выпуску красок и лака, расфасованных в банки, которому в дальнейшем было суждено перерасти в концерн международного масштаба, включающий восемь заводов в шести странах и одиннадцать торговых представительств.

Триумфальное шествие финского лакокрасочного производства по всему миру началось в 1950-е годы, когда производители создали первую краску на водной основе Joker, отличающуюся отсутствием химических растворителей. Краска произвела революцию на рынке лакокрасочных материалов, впервые позволив использовать валик для удобства малярных работ. В 1997 году Joker первым в Финляндии был отмечен экологическим знаком Евросоюза.

Тесные отношения с Россией у компании установились после Олимпийских игр 1980 года. В ходе подготовки к ним, вспоминают очевидцы, Советский Союз закупал краску в таких количествах, что в Финляндии ее едва успевали производить. С тех пор популярность продукции только росла. Сейчас в России два завода - оба в Петербурге - и представительства в Москве, Новосибирске и Владивостоке.

Менее грамма на литр

По данным опроса Левада-Центра, 95 процентов петербургских потребителей доверяют финскому качеству, в том числе финской краске, предпочитая ее другим. По итогам премии Best Brands 2020 группа компаний Tikkurila вошла в пятерку лучших брендов года, став единственным среди них производителем краски, признанной наиболее эффективным и экологически безопасным продуктом. Надо сказать, что должность менеджера по экологическим вопросам появилась на этом производстве еще в 70-е годы прошлого столетия.

Как подчеркивают в российском представительстве компании, по правилам предприятия новый продукт не выходит на рынок до тех пор, пока специалисты не будут полностью уверены в экологической безопасности краски, какие бы баснословные прибыли ни сулило пренебрежение этим железным правилом. Именно поэтому в ассортименте производителя более 350 продуктов, отмеченных экомаркировкой. В 1994 году компания стала первым в мире предприятием, получившим европейский сертификат экологической безопасности.

- Стратегия устойчивого развития группы компаний, - рассказал Антон Пешков, генеральный директор Tikkurila в России и Центральной Азии, - основана на развитии производства экологичных водоразбавляемых красок, которые содержат минимум летучих органических соединений, вредных для организма и окружающей среды.

Благодаря собственному центру разработок, расположенному на производственной площадке в Обухово, предприятие добивается порой результатов, превосходящих требования европейских стандартов. Так, российское подразделение компании стало лауреатом премии ChemiCos Unique 2020 за разработку и производство экологически безопасного инновационного продукта. В составе вышедшей в продажу интерьерной краски менее одного грамма летучих органических соединений на литр, в то время как европейский норматив допускает до 30 граммов на такой объем.

Стражи леса

Один из приоритетов финской промышленности - сохранение окружающей среды. По тому же пути идет и локализованное в Петербурге предприятие, следуя принципам бережливого производства, используя воду в замкнутом цикле, стремясь минимизировать отходы, позаботиться, чтобы они попали не на городскую свалку, а к переработчикам в качестве вторсырья. В прошлом году компания присоединилась к проекту Всемирного фонда дикой природы "Стражи леса", перечислив на сохранение лесов России часть средств, полученных от продажи новой коллекции красок. В отчете фонда говорится, что благодаря такой поддержке была спасена от вырубки тысяча гектаров деревьев в Архангельской области.

Российская площадка в Обухово является одной из крупнейших в концерне, занимая первое место по объему реализации. О значении компании для Северной столицы говорит тот факт, что предприятие признано системообразующим благодаря его вкладу в экономику города и в создание рабочих мест. В период пандемии производство практически не останавливалось. Организация труда, построенная с учетом предложений сотрудников, помогает преодолеть сложные времена. Не последнюю роль в этом деле играет и помощь другим. Компания помогла провести ремонт инфекционных отделений Боткинской больницы, обеспечив ее антибактериальной краской. Как пояснил Антон Пешков, такая краска создает бактериальную защиту окрашенной поверхности благодаря ионам серебра в своем составе и как нельзя лучше подходит для медицинских учреждений.

Объявляя нежно-голубой цветом года, цветом надежды на лучшее, представители предприятия, в свою очередь, верят в скорое возвращение добрых традиций, объединяющих людей, - например, сажать деревья вместе с коллегами и горожанами в своем районе, как это было в сквере на улице Димитрова, красить скамейки, обновляя городскую среду. А пока можно поддерживать связь в режиме онлайн благодаря учебному центру компании в Обухово с помощью бесплатных мастер-классов для дистрибьюторов, работников розничных магазинов, дизайнеров и архитекторов, а также вебинаров для всех потребителей, желающих наполнить свою жизнь новыми красками.