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23.03.2021 13:54

Деньги для больших

Почему малые проекты в сфере ГЧП не находят своих инвесторов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 60(8411)
По оценкам Национального совета в области ГЧП, из более чем 4,5 тысячи проектов ГЧП и концессий, реализуемых в целом по стране, лишь в 200 случаях применяется проектное финансирование. Чаще всего компании привлекают собственные средства или обращаются к стандартным коммерческим займам. Этот фактор эксперты называют одним из главных тормозов развития государственно-частного партнерства, особенно при реализации инфраструктурных проектов стоимостью до 100 миллионов рублей.

Сейчас в регионах Северо-Запада общая цена реализуемых проектов в сфере ГЧП составляет 571 миллиард рублей. Это средний показатель, для сравнения: в Уральском федеральном округе эта сумма составляет 538 миллиардов, в ПФО - 512. Объем привлеченных инвестиций на душу населения в СЗФО, по данным Национального совета в области ГЧП, в 2019-2020 годах составил 8875 рублей, что значительно больше, чем на Урале (4571 рубль), но меньше, чем в ПФО (11 880 рублей).

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Причем 85 процентов от всех проектов ГЧП относится к муниципальному уровню, однако, несмотря на большое количество объектов, на них приходится лишь 15 процентов от общего объема инвестиций. Самые большие цифры по ГЧП дают "стройки века", например, в Петербурге наиболее масштабными проектами в этой сфере обещают стать проекты высокоскоростной железнодорожной магистрали и широтного скоростного диаметра.

Но помимо больших строек, ГЧП с успехом может применяться, например, при строительстве социальных объектов: школ, детсадов, поликлиник. По ГЧП можно модернизировать котельные, проводить мероприятия по энергосбережению. И такая практика с успехом применяется во многих регионах. Прошлый год для отрасли был не показательным, но, например, в 2019-м, по данным платформы РОСИНФРА, по всей стране реализовывалось 2769 проектов по ГЧП в области коммунальной инфраструктуры. Из них в регионах СЗФО оказался только 201 такой проект, для сравнения: в Приволжском федеральном округе их число достигло 809. Соответственно, и объем внебюджетных инвестиций в коммунальной сфере по ГЧП в СЗФО составил 49 миллиардов рублей, а в ПФО - 203 миллиарда.

Как отметил на круглом столе, посвященном ситуации с ГЧП в Петербурге, бизнес-омбудсмен Северной столицы Александр Абросимов, слабое развитие небольших проектов по ГЧП вызывает озабоченность.

- Чтобы привлекать деньги в городскую экономику и производственный сектор, необходимо взаимодействовать с инвесторами, которые реализуют проекты на сумму до 50 и 100 миллионов. Если мы ограничимся только взаимодействием с крупными инвесторами, это не даст большого роста отрасли в целом, - отметил Абросимов.

Одна из главных проблем при реализации проектов ГЧП — в доступе к кредитным средствам, а именно к проектному финансированию

Одна из главных проблем при реализации проектов ГЧП, по оценкам бизнес-омбудсмена, заключается в доступе к кредитным средствам, а именно к проектному финансированию.

Максим Ткаченко, исполнительный директор Национального центра ГЧП, говорит, что это связано со сложными вопросами собственности на создаваемые объекты. Финансирование по ГЧП отличается от обычного кредита с залогом. При кредите предприниматель, если он не может выполнить свои обязательства, отдает банку заложенное имущество или созданный объект, например открытый магазин. Если по ГЧП строится, например, школа и на нее в процессе строительства выделяется бюджетное финансирование, то само здание имеет обременение со стороны региона или муниципалитета, банк ее забрать не сможет. При такой схеме кредитные организации рискуют в случае краха проекта просто потерять свои деньги, поэтому они заинтересованы в гарантиях.

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Обычно такой гарантией является соглашение с банком, которое подписывает регион или муниципалитет. Однако схема получения банком возмещения по таким соглашениям часто оказывается не до конца прописанной, да и местные власти нередко не готовы выступать поручителями, опасаясь финансовых претензий на случай если что-то пойдет не так.

Ткаченко подчеркивает: в этой ситуации нет виноватых, ГЧП применяется в отраслях, которые требуют больших вложений, но не подразумевают высокой доходности, соответственно, опасения кредитных организаций понятны.

Главный способ развеять сомнения кредиторов - это всесторонняя экспертиза проекта и предоставление объемного пакета документов, доказывающих серьезность инвестора. И здесь возникает новая проблема.

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Как говорит председатель "Деловой России" в Петербурге Дмитрий Панов, в сфере ГЧП отсутствуют коробочные решения. Безусловно, при реализации проекта ВСМ или Широтного скоростного диаметра никакие шаблоны невозможны - уникальные проекты требуют уникальных решений и специально разработанной под них документации. Но нет шаблонов и для типовых объектов, например детских садов.

- Если бы такие трафареты появились, они бы серьезно упростили жизнь при реализации проектов ГЧП по социальным объектам, ЖКХ или транспорту. Постепенно ситуация меняется, например, мы с Центробанком добились, чтобы по проектному финансированию инвестор мог предоставлять в банки унифицированную форму заявки, - приводит пример Панов и подчеркивает: - Если бы шаблоны были допустимы на этапе сбора других документов, это серьезно упростило бы жизнь как инвесторам, так и банкам и позволило бы чаще применять ГЧП для типовых относительно недорогих социальных и инфраструктурных объектов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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