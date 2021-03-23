Летом прошлого года правительство России заявило об амбициозных планах - сделать юрисдикцию страны одной из самых привлекательных в мире для развития IT-отрасли. В первую очередь этому должен способствовать введенный с 1 января 2021 года налоговый маневр. Сегодня в России работают больше 13 тысяч аккредитованных IT-компаний, из них 2,5 тысячи - в Санкт-Петербурге, обгоняющем всю Россию по концентрации "айтишников". Все компании в той или иной мере претендуют на налоговые льготы и поддержку государства, но получить их смогут только при выполнении ряда условий.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают для отрасли бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6 процента, ставки налога на прибыль - с 20 до трех процентов и нулевую ставку НДС с продажи российского программного обеспечения. При этом не менее 90 процентов доходов компании должно быть с продажи софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, а ПО необходимо внести в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

По мнению президента НП "РУССОФТ" Валентина Макарова, принятые льготы позволят компаниям снизить свои расходы на четыре-пять процентных пунктов. Поскольку сейчас большая часть инвестиций в IT-сектор генерируется самими компаниями, вся эта экономия пойдет в развитие - в новые проекты в России, новые рабочие места, маркетинг и продвижение на мировом рынке.

- Однако точные размеры экономических выгод от данной льготы будут зависеть от фактического регресса конкретных компаний. Подсчет усложняется тем, что упомянутые 14 процентов страховых взносов распределяются по разным фондам и имеют разные регрессы. По нашим прогнозам, предложенная президентом льгота может "сберечь" от 25 до 30 процентов от годовой суммы взносов, - говорит финансовый директор компании "Рексофт" Денис Каморджанов.

Сегодня 80 процентов затрат российских ИТ-разработчиков приходится на фонд оплаты труда, поэтому снижение ставки страховых взносов - существенная поддержка российских IT-компаний.

- Эта реформа делает российскую юрисдикцию более конкурентоспособной для компаний и сотрудников, переехавших за рубеж. Однако для них все еще есть более льготные налоговые режимы, как, например, в "Парке высоких технологий" Белоруссии, и это может усложнять конкуренцию за кадры, - отмечает гендиректор "МойОфис" Дмитрий Комиссаров.

По его мнению, государство сейчас хорошо справляется со своей основной функцией заказчика, именно ее и надо усиливать, централизовать и регулировать. Например, правительство могло бы предложить план закупок отечественного софта, подготовить бюджет и, самое главное, четко этому плану следовать. Подобные меры сделают индустрию и создаваемые продукты конкурентоспособными не только в России, но и на международном уровне, увеличат экспорт отечественного ПО.

Валентин Макаров также считает, что с принятием закона о налоговом маневре российская юрисдикция стала более привлекательной для разработчиков ПО со всего мира, что означает приток в Россию идей, технологий, инвестиций, менеджеров, разработчиков. Этот фактор, в свою очередь, приведет и к росту конкуренции на рынке труда, повысит привлекательность ИТ-специальностей и будет стимулировать государство готовить больше ИТ-специалистов, в которых сегодня так нуждаются разработчики.

Однако не стоит забывать, что IT-отрасль состоит также из других компаний - дистрибьюторов, системных интеграторов, консалтинговых агентств и они, к сожалению, не только не смогут воспользоваться новыми льготами, но и потеряют ранее действовавшую льготу по НДС в случае продажи ПО, не зарегистрированного в российском реестре Минкомсвязи. И, по мнению участников рынка, было бы целесообразно изменить ряд формулировок, чтобы расширить список услуг, подпадающих под налоговый маневр. Поддержка не только разработчиков ПО, но и других типов компаний позитивно отразится на конкурентоспособности российских поставщиков на международном рынке.

Ожидать результатов от льгот можно через пять-десять лет, уверяют эксперты

"Требование о регистрации в реестре российского ПО заметно усложняет путь к получению льгот, особенно с учетом тех сроков, которые отведены на нее. Фактически у разработчиков было всего четыре месяца, чтобы зарегистрировать свой продукт, а с учетом кратного увеличения заявок, поданных в Минцифру, миссия "успеть до Нового года" была заранее провальной. Но в то же самое время нельзя назвать такие условия от государства необоснованными, вопрос только в реализации и сроках, которые были фактически выделены IT-производителям", - подчеркивает финансовый директор компании CrossTech Solutions Group Екатерина Афанасьева.

Системные интеграторы не могут воспользоваться льготами для IT-компаний по страховым взносам и по налогу на прибыль, так как стоимость лицензий ПО, которое они внедряют, и стоимость работ самой компании по внедрению серьезно различаются. А для применения льготы размер выручки должен быть не менее 90 процентов от собственных разработок.

"Пока еще есть шанс исправить этот пробел: ассоциации ведут переговоры с профильными ведомствами. Если же не получится убедить Минцифры в необходимости доработать закон и добавить пункт про интеграторы, то в итоге за этот пробел заплатит конечный потребитель, что совсем не хорошо в кризисное время", - считает председатель совета директоров "СерчИнформ" Лев Матвеев.

"В настоящее время мы оцениваем, как именно эти меры повлияют конкретно на нашу компанию. Так как мы не только внедряем собственное ПО, но и оказываем услуги по бизнес-консалтингу и внедрению ПО российских и иностранных вендоров, часть нашего бизнеса получает преференции от налогового маневра, а другая, наоборот, попадает под ужесточение. Поэтому, вероятно, общая налоговая нагрузка на нашу компанию не уменьшится", - рассказывает генеральный директор ГК "КОРУС Консалтинг" Александр Рахманов.

Отмена льготы по НДС станет дополнительной налоговой нагрузкой для разработчиков. Вопрос в том, как они будут справляться с ней, за счет чего поддерживать рентабельность. Кто-то решит поднимать цены на свое ПО, кто-то из-за высокой конкуренции не сможет позволить себе повышать прайс и попросту уйдет с рынка, проиграв в конкурентной борьбе.

"Думаю, рост цен возможен только на тот софт, который не находится в реестре российского ПО. Хотя и тут игроки рынка будут стремиться выступать с конкурентными ценовыми предложениями, и, возможно, на потребителе это может и не сказаться", - говорит Дмитрий Комиссаров.

Если все же цены вырастут, то не только на программные продукты - заказчикам придется переложить свои дополнительные затраты на конечных потребителей, а это значит, что подорожает гораздо более широкий спектр товаров и услуг.

Пока нет реальной практики применения льгот, поэтому насколько компаниям помог налоговый маневр, будет ясно по результатам и отчетам за первый квартал 2021 года. Не исключено, что отдельные положения закона потребуют дополнительных разъяснений от регулирующих органов.

По мнению генерального директора ООО "Ракета" Анатолия Курюмова, подобные меры - это всегда "игра" вдолгую. Ожидать результатов после года с момента введения льгот точно не стоит. "Сама разработка, вывод продукта на рынок требуют времени, ИТ-компаниям нужно запустить и раскрутить этот механизм. Да, эффект от инициативы мы увидим, но лет через пять-десять", - резюмирует Курдюмов.

Кстати

Минцифры РФ при участии российских IT-компаний подготовило второй пакет мер их поддержки, включающий около 50 инициатив. Участие в его разработке принимали более 250 представителей IT-компаний.

Среди новых мер - утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других. Утверждение правительством второго пакета ожидается в марте.