Предприниматели Северо-Запада налаживают поставки в другие страны

По итогам 2020 года Россия поставила собственный рекорд в несырьевом экспорте - 161,3 миллиарда долларов. Почти пятую часть всего объема поставок в другие страны - 17,3 процента - составляет продовольствие, в первую очередь - пшеница и подсолнечное масло. Однако бизнес Северо-Запада сделал в несырьевой экспорт свой вклад - подчас довольно неожиданный.

К примеру, Ленинградская область заявила о себе на международном рынке как производитель чая. Напиток из Копорья изготавливают и поставляют в Германию совладельцы компании Махмаюнус Каримов и Лилия Егорова.

- Сначала мы с другом просто обсуждали историю и вспомнили про копорский чай, - рассказал Махмаюнус корреспонденту "РГ". - Потом я начал делать его для себя, и никогда не предполагал, что это превратится в бизнес.

В дореволюционной России чай из кипрея (иван-чая) был популярной заменой настоящему китайскому. Однако ценность его была не только в дешевизне - напиток имеет противовоспалительный эффект, обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим, а также слабым снотворным действием.

Налаживание производства в Кингисеппском районе Ленинградской области заняло около пяти лет. Первые попытки были не слишком удачными, обеспечить продажи не удавалось. Прорывом стало сначала обучение партнеров в областной школе бизнес-акселерации, а затем участие в программе German Business, разработанной совместно с немецкими консалтинговыми компаниями специально для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Теперь "Копорский чай" продается в Германии в магазинах с органической продукцией.

-У нас заключен пятилетний контракт, по которому мы обязаны поставить продукции на 30 миллионов рублей, - рассказывает Каримов, - но если спрос будет и мы выполним контракт досрочно, то готовы и превысить этот объем.

Сейчас интерес к копорскому чаю проявляют и другие европейские фирмы, однако владельцы им отказывают - немецкие партнеры получили полные права дистрибьютора в Европе. А вот с компаниями из США и Японии переговоры ведутся. Однако обеспечить потребности тамошних любителей "русского чая" в большом объеме предприниматели из Ленобласти пока не могут, хотя стремятся расширяться. "Мне в сезон родственники помогают, - смеется Махмаюнус, - по двадцать человек собирается на такие семейные встречи!" Инвестиции в полномасштабное развертывание бизнеса он оценивает в 200 миллионов рублей.

В Калининградской области экспортным товаром стал тмин. В КФХ "Калина" он был введен как дополнительная культура в севообороте - на четырех тысячах гектаров отец и сын Чечулины выращивают рапс, картофель, морковь, пшеницу яровую и озимую, а последние два года - еще и тмин.

- До 90 процентов нашего тмина уходит на экспорт, - рассказывает Сергей Чечулин, - в Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Большое производство тмина есть в Финляндии и Литве, но в Европе он пользуется спросом.

Почти пятую часть всего объема поставок в другие страны — 17,3 процента — составляет продовольствие, в первую очередь — пшеница и подсолнечное масло

Кстати, рапс и пшеницу "Калина" тоже экспортирует, но через посредника, а вот тмином занимается самостоятельно. Цель на перспективу - поставки в дальнее зарубежье.

В Вологодской области доля несырьевого экспорта традиционно высока: регион занимает четвертое место по объемам экспорта в СЗФО и входит в двадцатку крупнейших регионов-экспортеров в России (17-е место) по итогам 2020 года. Объясняется это в первую очередь наличием крупных производственных мощностей. По данным департамента экономического развития области, ведущие позиции в экспорте занимают металлы и изделия из них (43,4 процента от общего объема экспорта), продукция химической промышленности (32,5 процента), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11,6 процента). Но и вне уже освоенных маршрутов и предложений Вологодской области есть чем удивить. А выход на экспорт с продукцией, не относящейся к традиционным производствам региона, оценивается как особое достижение.

- В нашем регионе работает компания "Экоарми" - изготовитель одноразовой деревянной посуды, - рассказал руководитель департамента Евгений Климанов. -. В 2020 году региональный Центр поддержки экспорта представил экотовары данного производителя на немецкой тендерной площадке, где российские компании имеют возможность участвовать в госзакупках, после чего был заключен контракт. Первая партия экопосуды на сумму 20 тысяч евро отправилась в Германию. Вскоре заинтересованность в поставках экологической продукции выразили представители Франции, в настоящее время идет обсуждение деталей контракта.

Кстати, в условиях пандемии у представителей малого и среднего бизнеса существенно вырос спрос на онлайн-услуги и помощь в выходе на всемирные рынки электронной торговли. Наряду с международной сертификацией эта мера поддержки сегодня является наиболее востребованной, и власти оперативно реагируют на изменение спроса.

- Департаментом экономического развития Вологодской области принято решение увеличить финансирование на данное направление, - рассказал Климанов. - На размещение аккаунтов экспортеров на международных торговых площадках в марте 2020 года выделялось 8,6 миллиона рублей на четыре площадки и уже в июне 2020 года - до 29 миллионов рублей при увеличении количества площадок до пятнадцати. Сейчас ведется работа по дальнейшему расширению присутствия вологодских производителей на международных торговых онлайн-площадках.