Российские производители фанеры столкнулись с дефицитом древесного сырья, которое привело к серьезному росту цен на плитную продукцию и на производимую из нее мебель. Эксперты Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) объясняют это ростом "серого" мебельного рынка. Чтобы решить эту проблему, АМДПР предложила внести березовый шпон и древесно-стружечные плиты в перечень товаров, обязательных для регистрации в системе "ЕГАИС Лес".

По данным агентства WhatWood, с июля по декабрь 2020 года цены на ЛДСП повысились в среднем на 45 процентов, на ДСП - на 52 процента. В 2021 году ситуация не изменилась. В частности, о вынужденном повышении цен объявил Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, объяснив этот шаг "существенным ростом стоимости декоративной бумаги и меламиновых пленок и продолжающимся ростом цен на химическое и древесное сырье". В январе и феврале плиты подорожали в среднем на десять процентов. Для начала года эту ситуацию можно считать аномальной.

- Это не могло не сказаться и на мебельном рынке, - сообщил корреспонденту "РГ" президент Ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов. - Рост цен на мебель составил от шести до 30 процентов. У каждого предприятия своя ситуация. Мы, например, работаем с белорусскими поставщиками, у нас контракт в евро, и рост составил около четырех процентов. Тем нашим коллегам, которые подписывали контракты в рублях, сложнее - у них рост составил в среднем 15 процентов.

По ряду плит производители ввели квоты, чтобы отсечь избыточный спрос. Некоторые заводы до сих пор ограничивают объемы закупок, подчеркивает Евгений Перунов. Случается, что предприятия берут заказы не более чем на полтора месяца вперед.

Эта ситуация возникла не впервые. В 2017-2018 годах производители фанеры вынужденно сокращали объемы производства из-за дефицита фанерного кряжа, поскольку лесозаготовительные предприятия активно поставляли его на экспорт в ущерб интересам российских комбинатов. Тогда правительство РФ вводило временные ограничения на экспорт фанерного кряжа. В июле 2018 года премьер-министр РФ подписал постановление N 836 "О введении временного количественного ограничения на вывоз бревен из березы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", в соответствии с которым с 1 января по 30 июня 2019 года экспорт фанерного кряжа был фактически запрещен.

- Однако это привело к новой проблеме, острота которой стала ясна лишь в 2020 году. Опасаясь продления данной меры, многие участники рынка, в том числе и иностранные компании, переориентировались с заготовки и экспорта фанерного кряжа на производство и экспорт неквотированного полуфабриката - березового шпона, - отметил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.

Сегодня, по его словам, объем неучтенного производства и экспорта шпона неизвестен. Нет точных данных и о том, какое количество небольших лущильных заводов его производит. По словам Тимура Иртуганова, площадку для выпуска шпона реально оборудовать в течение нескольких дней, инвестиции в такой проект копеечные. Уже в конце 2020 года легальные производители фанеры забили тревогу: массовая работа подобных лущилен дестабилизирует поставки на крупные комбинаты сырья - как шпона, так и фанерного кряжа.

Точно оценить объем теневого производства мебели невозможно, потому что нет четкого понимания масштаба оборота основного сырья, плит ДСП

В этой ситуации Минпромторг РФ поддержал обращение АМДПР о включении березового шпона в юрисдикцию системы "ЕГАИС Лес". По мнению участников ассоциации, тотальный учет данной продукции сделает более прозрачным обращение данного товара на рынке. Благодаря этому станет невозможной дальнейшая работа логистических и производственных цепочек с участием "серых" лущильщиков, дилеров и экспортеров.

Мебельщики и производители древесной продукции намерены внести аналогичное предложение и в отношении древесно-стружечных плит. Актуальность этой меры также стала особенно очевидной в 2020 году, когда из-за резкого роста спроса на мебель предприятия столкнулись с острым дефицитом сырья. Проблему усугубила активизация нелегальных производителей мебели. По оценкам АМДПР, на конец 2020 года объем нелегально произведенной продукции достиг 40 миллиардов рублей, что составляет почти 20 процентов от общего объема выпуска.

- Точно оценить объем теневого производства мебели невозможно, потому что нет четкого понимания масштаба оборота основного сырья, плит ДСП. Рынок сейчас абсолютно непрозрачен, - говорит Александр Шестаков, президент АМДПР, генеральный директор "Первой мебельной фабрики" в Санкт-Петербурге. - Я уверен, что включение ДСП в список товаров, обязательных к регистрации в "ЕГАИС Лес", исправит положение. Эта система хорошо зарекомендовала себя в борьбе с незаконными лесозаготовками, контроль в этой сфере значительно улучшился.

Предполагается, что эти меры будут введены уже в апреле 2021 года.

Эксперты называют и другие причины. По мнению представителей компании "Свеза", повышенный спрос на хвойные пиломатериалы формирует Китай. Поэтому цены на них растут и предприятиям выгоднее заготавливать именно хвойную, а не лиственную древесину - разница в цене на каждый кубометр доходит до 40-50 процентов. Свою лепту внесли и США, где с апреля по сентябрь 2020 года фанера выросла в цене на 62 процента, ориентированно-стружечная плита - примерно втрое, а пиломатериалы в целом подорожали за 2020 год на 112 процентов. Этим не преминули воспользоваться российские поставщики. В конце 2020 года рост экспорта российской древесной продукции по березовой фанере составил 15,8 процента. По данным Федеральной таможенной службы, кубометр фанеры в декабре 2020 года в долларах был на восемь процентов дороже, чем годом ранее.

Нельзя забывать и о факторе пандемии, которая еще долго будет влиять на российский мебельный рынок, убежден Евгений Перунов. Рост спроса на фанеру, плиты и мебель во многом объясняется тем, что в 2020 году большинству российских граждан пришлось отказаться от поездок за границу, а предназначенные на эти цели суммы потратить на ремонт и покупку новой мебели. По его мнению, в среднем расходы одной семьи на эти цели колеблются в пределах 300-600 тысяч рублей.

- Границы остаются закрытыми и сейчас, благодаря чему нам удается избавиться от импортозависимости в этой сфере, - считает эксперт. - Это касается и мебели, и материалов для ее производства. Но, естественно, себестоимость этих товаров возрастает, если производить их в России. Поэтому открытие границ может привести к столь же резкому спаду, поскольку конкуренцию с импортными товарами выдержать будет очень сложно. В этой ситуации, на мой взгляд, необходимо разработать меры, позволяющие регулировать импорт.